Жительница Урала отсудила у «Свердловскавтодора» 2,5 миллиона за ДТП

Posted 1 марта, 06:07
Published 1 марта, 06:07
Modified 1 марта, 06:09
Updated 1 марта, 06:09
Женщина попала в ДТП на трассе Екатеринбург — Серов из-за большой колеи, в которой скопилась вода. Наезд на яму вызвал так называемое аквапланирование, машину занесло и перевернуло. В результате пострадавшая получила травмы и пережила моральные страдания, сообщили в пресс-службе областного суда.
Суд установил, что причиной аварии стало ненадлежащее содержание дороги и нарушение правил ее безопасного состояния. Компанию «Свердловскавтодор» обязали выплатить пострадавшей 2,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и моральный вред.
Дорожники могут обжаловать решение.
Аквапланирование — это явление, при котором колесо транспортного средства теряет контакт с дорожным покрытием, скользя по поверхности воды. Это происходит из-за превышения скорости или недостаточного отвода воды из-под колес. В результате автомобиль теряет сцепление с дорогой, что делает управление опасным и может привести к аварии.
Ранее суд обязал свердловчанина, сбившего на дороге 13-летнюю девочку с собакой, выплатить ее семье более 2 млн рублей.