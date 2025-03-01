Жительница Урала отсудила у «Свердловскавтодора» 2,5 миллиона за ДТП

Аквапланирование — это явление, при котором колесо транспортного средства теряет контакт с дорожным покрытием, скользя по поверхности воды. Это происходит из-за превышения скорости или недостаточного отвода воды из-под колес. В результате автомобиль теряет сцепление с дорогой, что делает управление опасным и может привести к аварии.