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Posted 1 марта, 06:07

Published 1 марта, 06:07

Modified 1 марта, 06:09

Updated 1 марта, 06:09

«Свердловскавтодор» заплатит 2,5 миллиона за колею на дороге по решению суда

Жительница Урала отсудила у «Свердловскавтодора» 2,5 миллиона за ДТП

1 марта 2025, 06:07
Фото: 1MI.

«Свердловскавтодор» заплатит 2,5 миллиона за колею на дороге по решению суда

Невьянский горсуд рассмотрел иск местной жительницы о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, полученных в ДТП. Истцу удалось доказать, что причиной аварии стало плохое состояние дороги.

Женщина попала в ДТП на трассе Екатеринбург — Серов из-за большой колеи, в которой скопилась вода. Наезд на яму вызвал так называемое аквапланирование, машину занесло и перевернуло. В результате пострадавшая получила травмы и пережила моральные страдания, сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что причиной аварии стало ненадлежащее содержание дороги и нарушение правил ее безопасного состояния. Компанию «Свердловскавтодор» обязали выплатить пострадавшей 2,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и моральный вред.

Дорожники могут обжаловать решение.

Аквапланирование — это явление, при котором колесо транспортного средства теряет контакт с дорожным покрытием, скользя по поверхности воды. Это происходит из-за превышения скорости или недостаточного отвода воды из-под колес. В результате автомобиль теряет сцепление с дорогой, что делает управление опасным и может привести к аварии.

Ранее суд обязал свердловчанина, сбившего на дороге 13-летнюю девочку с собакой, выплатить ее семье более 2 млн рублей.

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#Дарья Бобровицкая#ДТП#Дорога#Суд#Компенсация#Невьянск#Серовская трасса#Моральный вред#Свердловскавтодор#Екатеринбург
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