112 лет исполнилось старейшей жительнице села под Нижним Тагилом

После войны ее супруг вернулся домой инвалидом, однако это не сломило семью. Вместе они воспитали троих детей, дали им хорошее образование и обеспечили достойную жизнь. Сегодня Валентина Сысоевна окружена огромной семьей: у нее есть дети, внуки, правнуки и даже прапраправнуки. Ее семья насчитывает более двух десятков человек, каждый из которых гордится своей великой бабушкой и прабабушкой.