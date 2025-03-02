112 лет исполнилось старейшей жительнице села под Нижним Тагилом

Posted 2 марта, 08:03
Published 2 марта, 08:03
Modified 2 марта, 08:05
Updated 2 марта, 08:05
В Черноисточинске живет Воробьева Валентина Сысоевна, которой недавно исполнилось 112 лет. Это событие стало праздником не только для нее и близких, но и для всей местной общины. Администрация Горноуральского городского округа сообщила о знаменательной дате, подчеркнув важность и значимость Валентины для региона.
Жизнь этой женщины полна испытаний и достижений. Она родилась в многодетной семье. С юных лет она вместе отцом занималась мыловарением. Проверка на прочность пришла во времена Великой Отечественной войны. Когда ее муж ушел на фронт, Валентина осталась одна с маленькими детьми, домом и хозяйством.
После войны ее супруг вернулся домой инвалидом, однако это не сломило семью. Вместе они воспитали троих детей, дали им хорошее образование и обеспечили достойную жизнь. Сегодня Валентина Сысоевна окружена огромной семьей: у нее есть дети, внуки, правнуки и даже прапраправнуки. Ее семья насчитывает более двух десятков человек, каждый из которых гордится своей великой бабушкой и прабабушкой.