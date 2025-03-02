Екатеринбуржцы повторили поход группы Дятлова: палатка оказалась под снегом за 4 дня

Posted 2 марта, 11:43
Published 2 марта, 11:43
Modified 2 марта, 11:45
Updated 2 марта, 11:45
Участники экспедиции прожили в палатке 4 дня, и за это время она практически полностью скрылась под снегом. Хотя путешественники имели современное снаряжение и связи с внешним миром, они попытались максимально точно воспроизвести атмосферу тех событий.
Александр Федотов, который принял участие в новом походе, рассказал, что они намеренно разрезали палатку ножом, чтобы проверить теорию о возможных причинах повреждений оригинала. Однако ткань оказалась достаточно прочной, и повреждения оказались незначительными. Этот опыт лишь усилил желание повторить эксперимент, но уже на более длительное время, сообщает E1.RU.
Петр Бартоломей участвовал в ночевке вместе с Игорем Дятловым. Он опроверг популярную версию о ракетном ударе. По его словам, маленькие дырки на палатке появились из-за небольшого пожара до экспедиции.
Во время обсуждения также звучали предположения о возможной причине разрушения палатки. Почетный полярник Геннадий Чеурин выдвинул гипотезу о нападении медведей, которые, будучи потревоженными людьми, могут проявлять агрессию и разрушать все, что связано с человеческим присутствием.
Несмотря на многочисленные версии и догадки, тайна гибели группы Дятлова остаётся неразгаданной. Современные исследования и эксперименты лишь добавляют новых вопросов, оставляя пространство для дальнейших дискуссий и расследований.