Екатеринбуржцы повторили поход группы Дятлова: палатка оказалась под снегом за 4 дня

Александр Федотов, который принял участие в новом походе, рассказал, что они намеренно разрезали палатку ножом, чтобы проверить теорию о возможных причинах повреждений оригинала. Однако ткань оказалась достаточно прочной, и повреждения оказались незначительными. Этот опыт лишь усилил желание повторить эксперимент, но уже на более длительное время, сообщает E1.RU.