Любовь на сайте знакомств обошлась екатеринбуржцу в миллион

Posted 2 марта, 14:44
Published 2 марта, 14:44
Modified 2 марта, 14:46
Updated 2 марта, 14:46
Житель столицы Среднего Урала искал свою любовь на популярном сайте знакомств. Таким образом молодой человек познакомился с Алисой. В процессе общения девушка рассказала ему, что зарабатывает благодаря инвестициям в ценные бумаги. Она предложила екатеринбуржцу попробовать тоже и направила к своему куратору. Так молодой человек отправил 350 тысяч рублей помощнику Алисы, сообщает URA.RU.
С целью повышения уровня прибыли от инвестиций, куратор предложила увеличить объем инвестиций. Молодой человек, работающий инженером, решил взять кредит суммой более 800 тысяч рублей. Общение с куратором и Алисой продолжилось еще месяц. В конце концов, куратор перестал выходить на связь. В данный момент заведено уголовное дело.
Ранее стало известно, что более 3 млн рублей отдали пенсионеры Нижнего Тагила за «попавших в ДТП родственников».