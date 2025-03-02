Любовь на сайте знакомств обошлась екатеринбуржцу в миллион

Житель столицы Среднего Урала искал свою любовь на популярном сайте знакомств. Таким образом молодой человек познакомился с Алисой. В процессе общения девушка рассказала ему, что зарабатывает благодаря инвестициям в ценные бумаги. Она предложила екатеринбуржцу попробовать тоже и направила к своему куратору. Так молодой человек отправил 350 тысяч рублей помощнику Алисы, сообщает URA.RU.