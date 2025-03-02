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Posted 2 марта, 14:44

Published 2 марта, 14:44

Modified 2 марта, 14:46

Updated 2 марта, 14:46

Инженер из Екатеринбурга потерял миллион на сайте знакомств

Любовь на сайте знакомств обошлась екатеринбуржцу в миллион

2 марта 2025, 14:44
Фото: 1MI.

Инженер из Екатеринбурга потерял миллион на сайте знакомств

Житель Екатеринбурга потерял около миллиона рублей после поисков девушки на сайте знакомств. Девушка рассказала молодому инженеру о том, как она якобы зарабатывает на инвестициях.

Житель столицы Среднего Урала искал свою любовь на популярном сайте знакомств. Таким образом молодой человек познакомился с Алисой. В процессе общения девушка рассказала ему, что зарабатывает благодаря инвестициям в ценные бумаги. Она предложила екатеринбуржцу попробовать тоже и направила к своему куратору. Так молодой человек отправил 350 тысяч рублей помощнику Алисы, сообщает URA.RU.

С целью повышения уровня прибыли от инвестиций, куратор предложила увеличить объем инвестиций. Молодой человек, работающий инженером, решил взять кредит суммой более 800 тысяч рублей. Общение с куратором и Алисой продолжилось еще месяц. В конце концов, куратор перестал выходить на связь. В данный момент заведено уголовное дело.

Ранее стало известно, что более 3 млн рублей отдали пенсионеры Нижнего Тагила за «попавших в ДТП родственников».

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