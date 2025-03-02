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Posted 2 марта, 16:45

Published 2 марта, 16:45

Modified 2 марта, 16:47

Updated 2 марта, 16:47

На 99-м году перестало биться сердце выдающейся тагильской учительницы

На 99-м году перестало биться сердце выдающейся тагильской учительницы

2 марта 2025, 16:45
Фото: 1MI.
В возрасте 99 лет скончалась выдающаяся тагильская учительница литературы, ветеран труда, преподаватель НТГСПИ и лицея №75 Элеонора Яковлевна Вычегжанина. Похороны состоятся 3 марта в 12:00 в малом зале «Реквием» на улице Челюскинцев, 47.

1 марта 2025 года на 99-м году ушла из жизни тагильская учительница литературы, ветеран труда, преподаватель НТГСПИ и лицея №75 — Элеонора Яковлевна Вычегжанина. Ее жизненный путь стал ярким примером самоотверженного служения делу образования и воспитания подрастающего поколения.

С ранних лет Элеонора Яковлевна мечтала посвятить свою жизнь помощи людям. Закончив Пермский педагогический институт в 1955 году, она начала свою карьеру в школах Нижнего Тагила. Элеонора Яковлевна прошла путь от преподавателя до директора школы. В 1968 году она перешла в Нижнетагильский пединститут. После выхода на пенсию продолжала активно заниматься образованием, помогая детям в качестве заведующей школьной библиотеки.

Фото: Реквием I Нижний Тагил

Коллеги и студенты помнят ее как мудрую, доброжелательную и преданную своему делу личность. Даже на пенсии Элеонора Яковлевна оставалась активной и деятельной женщиной. Она занималась спортом, участвовала в общественной жизни и поддерживала семью. Ее пример вдохновлял многих, включая собственных детей и внуков, среди которых тоже появились педагоги и спортсмены.

Прощание с Элеонорой Яковлевной пройдет 3 марта в 12:00 в малом зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев, 47, сообщили TagilCity.ru в «Реквием».

21 января 2025 года в возрасте 68 лет ушел из жизни бывший директор нижнетагильской школы №32 Юрий Никитин.

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