На 99-м году перестало биться сердце выдающейся тагильской учительницы

Posted 2 марта, 16:45
Published 2 марта, 16:45
Modified 2 марта, 16:47
Updated 2 марта, 16:47
1 марта 2025 года на 99-м году ушла из жизни тагильская учительница литературы, ветеран труда, преподаватель НТГСПИ и лицея №75 — Элеонора Яковлевна Вычегжанина. Ее жизненный путь стал ярким примером самоотверженного служения делу образования и воспитания подрастающего поколения.
С ранних лет Элеонора Яковлевна мечтала посвятить свою жизнь помощи людям. Закончив Пермский педагогический институт в 1955 году, она начала свою карьеру в школах Нижнего Тагила. Элеонора Яковлевна прошла путь от преподавателя до директора школы. В 1968 году она перешла в Нижнетагильский пединститут. После выхода на пенсию продолжала активно заниматься образованием, помогая детям в качестве заведующей школьной библиотеки.
Коллеги и студенты помнят ее как мудрую, доброжелательную и преданную своему делу личность. Даже на пенсии Элеонора Яковлевна оставалась активной и деятельной женщиной. Она занималась спортом, участвовала в общественной жизни и поддерживала семью. Ее пример вдохновлял многих, включая собственных детей и внуков, среди которых тоже появились педагоги и спортсмены.
Прощание с Элеонорой Яковлевной пройдет 3 марта в 12:00 в малом зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев, 47, сообщили TagilCity.ru в «Реквием».
21 января 2025 года в возрасте 68 лет ушел из жизни бывший директор нижнетагильской школы №32 Юрий Никитин.