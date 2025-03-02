На 99-м году перестало биться сердце выдающейся тагильской учительницы

С ранних лет Элеонора Яковлевна мечтала посвятить свою жизнь помощи людям. Закончив Пермский педагогический институт в 1955 году, она начала свою карьеру в школах Нижнего Тагила. Элеонора Яковлевна прошла путь от преподавателя до директора школы. В 1968 году она перешла в Нижнетагильский пединститут. После выхода на пенсию продолжала активно заниматься образованием, помогая детям в качестве заведующей школьной библиотеки.