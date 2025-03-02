На трассе Екатеринбурга рулоны бумаги стали причиной ДТП

Posted 2 марта, 13:06
Published 2 марта, 13:06
Modified 2 марта, 13:08
Updated 2 марта, 13:08
Вечером в первый день весны на трассе Пермь-Екатеринбург произошло ДТП из-за халатности при перевозке грузов. Водитель КАМАЗа не закрепил должным образом рулоны бумаги для упаковки. Они оказались на дороге прямо перед движущимся навстречу автомобилем Toyota Camry.
Водитель Toyota, стараясь избежать столкновения, совершил резкий маневр, что закончилось аварией. В результате инцидента водителем Toyota и двумя его пассажирами десяти и шести лет были получены травмы. Оба водителя находились в трезвом состоянии. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
Водитель грузовика признался, что слышал как что-то ударялось во время пути, но списал это на столкновение с временным дорожным ограждением. Лишь позднее он обнаружил, что тент полуприцепа порвался, а один из рулонов выпал на дорогу. В отношении водителя КАМАЗа составлено четыре административных протокола.