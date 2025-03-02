На трассе Екатеринбурга рулоны бумаги стали причиной ДТП

Водитель грузовика признался, что слышал как что-то ударялось во время пути, но списал это на столкновение с временным дорожным ограждением. Лишь позднее он обнаружил, что тент полуприцепа порвался, а один из рулонов выпал на дорогу. В отношении водителя КАМАЗа составлено четыре административных протокола.