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Posted 2 марта, 07:33

Published 2 марта, 07:33

Modified 2 марта, 07:35

Updated 2 марта, 07:35

В Нижнем Тагиле многодетная мать выбрасывает мусор из окна многоэтажки

О выбрасывающей мусор из окна многодетной матери заявили жители дома в Нижнем Тагиле

2 марта 2025, 07:33
Фото: Группа «Типичный тагильчанин» Вконтакте.

В Нижнем Тагиле многодетная мать выбрасывает мусор из окна многоэтажки

Жители дома на Октябрьском проспекте, 15 в Нижнем Тагиле пожаловались на многодетную мать, которая регулярно выбрасывает мусор из окна.
Зимой все живёт под снегом. К весне все растает и будет разноситься ветром по двору. Мы сюда переехали в 2022 году. Этот беспредел наблюдаем из окна постоянно, — заявила местная жительница.

Девушка отметила, что соседи также не могу найти на нее управу. К семье уже приходила полиция и представители управляющей компании, сообщается в группе «Типичный тагильчанин».

Фото: Группа «Типичный тагильчанин» Вконтакте

По словам девушки, сама мама иногда выглядывает из окна, чтобы посмотреть, куда можно бросить бутылку. Дети, отмечает жительница, делают то же самое. Они могут по ветру пустить нарезанную бумагу или салфетки.

Под окнами, рассказывает девушка, лежат прокладки, туалетная бумага, бутылки и многое другое.

Еще один пользователь рассказал, что на Октябрьском проспекте, 6 происходит подобная ситуация. Однако из окна не летит мусор, а выливаются жидкие отходы.

Напомним, ранее в Невьянске местный житель выбросил с пятого этажа стиральную машину и телевизор. Причиной стали семейные разборки.

Житель Нижнего Тагила выбросил из окна старую мебель
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#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Жалоба#Мусор#Семья#Мама#Екатеринбург
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