Отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу в Екатеринбурге

О произошедшем узнала родная мать девочки. По предварительным данным, насилие произошло, когда матери не было дома. Мужчину, подозреваемого в содеянном, задержали. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого жителю Екатеринбурга может грозить до 20 лет лишения свободы.