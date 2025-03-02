Отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу в Екатеринбурге

Posted 2 марта, 14:53
Published 2 марта, 14:53
Modified 2 марта, 14:55
Updated 2 марта, 14:55
Екатеринбуржец, проживающий в Академическом районе, совершил насильственные действия сексуального характера над 8-летней девочкой. Мужчина проживал со своей возлюбленной, у которой есть дочь. В феврале текущего года отчим изнасиловал ребенка, сообщает URA.RU.
О произошедшем узнала родная мать девочки. По предварительным данным, насилие произошло, когда матери не было дома. Мужчину, подозреваемого в содеянном, задержали. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого жителю Екатеринбурга может грозить до 20 лет лишения свободы.