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Posted 2 марта, 14:53

Published 2 марта, 14:53

Modified 2 марта, 14:55

Updated 2 марта, 14:55

Отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу в Екатеринбурге

Отчим изнасиловал 8-летнюю падчерицу в Екатеринбурге

2 марта 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.
В феврале мужчина из Екатеринбурга совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Это была дочь его возлюбленной.

Екатеринбуржец, проживающий в Академическом районе, совершил насильственные действия сексуального характера над 8-летней девочкой. Мужчина проживал со своей возлюбленной, у которой есть дочь. В феврале текущего года отчим изнасиловал ребенка, сообщает URA.RU.

О произошедшем узнала родная мать девочки. По предварительным данным, насилие произошло, когда матери не было дома. Мужчину, подозреваемого в содеянном, задержали. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого жителю Екатеринбурга может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге задержали водителя-экспедитора за интим с 13-летней девочкой.

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