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Posted 2 марта, 07:02

Published 2 марта, 07:02

Modified 2 марта, 07:04

Updated 2 марта, 07:04

В Екатеринбурге четвертые сутки продолжаются поиски 19-летней девушки

Поиски 19-летней пропавшей девушки четвертые сутки продолжаются в Екатеринбурге

2 марта 2025, 07:02
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге четвертые сутки продолжаются поиски 19-летней девушки

В Екатеринбурге уже четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей 19-летней девушки. Она ушла из дома в поселке Шувакиш 26 февраля и с тех пор о ней ничего не известно.

В СК по Свердловской области сообщили, что по данному факту уже началась проверка. На данный момент проводятся мероприятия, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах девушка пропала. На поиски также вышли и волонтеры поисковых отрядов.

Весь состав отдела полиции №10 также ориентирован на поиски девушки, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Проводится опрос близких и знакомых, с кем могла общаться исчезнувшая екатеринбурженка. Также выясняются возможные мотивы ее пропажи.

Напомним, 26 февраля пропала еще одна девушка. Ей 16 лет. О местонахождении пропавшей неизвестно.

Девушка в поселке в Екатеринбурге вышла из дома и пропала
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