Поиски 19-летней пропавшей девушки четвертые сутки продолжаются в Екатеринбурге

Posted 2 марта, 07:02
Published 2 марта, 07:02
Modified 2 марта, 07:04
Updated 2 марта, 07:04
В СК по Свердловской области сообщили, что по данному факту уже началась проверка. На данный момент проводятся мероприятия, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах девушка пропала. На поиски также вышли и волонтеры поисковых отрядов.
Весь состав отдела полиции №10 также ориентирован на поиски девушки, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Проводится опрос близких и знакомых, с кем могла общаться исчезнувшая екатеринбурженка. Также выясняются возможные мотивы ее пропажи.