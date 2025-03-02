Поиски 19-летней пропавшей девушки четвертые сутки продолжаются в Екатеринбурге

В Екатеринбурге четвертые сутки продолжаются поиски 19-летней девушки

В Екатеринбурге уже четвертые сутки продолжаются поиски пропавшей 19-летней девушки. Она ушла из дома в поселке Шувакиш 26 февраля и с тех пор о ней ничего не известно.