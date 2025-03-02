Разливное пиво перестанут продавать ночами в Свердловской области

Posted 2 марта, 07:12
Published 2 марта, 07:12
Modified 2 марта, 07:14
Updated 2 марта, 07:14
Само постановление было принято еще осенью 2024 года.
Тогда председатель ЗакСо региона Людмила Бабушкина заявляла, что работа объектов в качестве круглосуточного общепита создает проблемы. Как правило, они находятся на первых этажах домов и нередко их посетители нарушают покой граждан.
Под ограничение в Свердловской области попали более тысячи объектов. Кроме того, департамент информполитики сообщал, что за два года от жильцов домов, где имеются наливайки, поступило более 400 жалоб.