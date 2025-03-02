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Posted 2 марта, 07:12

Published 2 марта, 07:12

Modified 2 марта, 07:14

Updated 2 марта, 07:14

В Свердловской области вступил запрет на продажу по ночам пива в наливайках

Разливное пиво перестанут продавать ночами в Свердловской области

2 марта 2025, 07:12
Фото: 1MI.

В Свердловской области вступил запрет на продажу по ночам пива в наливайках

С 1 марта в Свердловской области начал действовать закон, который запрещает продавать алкоголь ночами в заведениях, именуемых в народе наливайками. Как правило, эти заведения располагаются в жилых домах и на прилегающих территориях.

Само постановление было принято еще осенью 2024 года.

Тогда председатель ЗакСо региона Людмила Бабушкина заявляла, что работа объектов в качестве круглосуточного общепита создает проблемы. Как правило, они находятся на первых этажах домов и нередко их посетители нарушают покой граждан.

Под ограничение в Свердловской области попали более тысячи объектов. Кроме того, департамент информполитики сообщал, что за два года от жильцов домов, где имеются наливайки, поступило более 400 жалоб.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле планируется возвести новый храм с центром трезвости.

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#Ирина Кирилова#Общество#Алкоголь#Запрет#Продажа#Ограничения#Екатеринбург
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