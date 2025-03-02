Свердловский суд ужесточил наказание за смертельный метанол

Posted 2 марта, 13:39
Published 2 марта, 13:39
Modified 2 марта, 14:01
Updated 2 марта, 14:01
Заключенные заявляли, что не были осведомлены о потенциальной опасности продаваемого спирта. Однако суд не принял эти аргументы. Причиной отказа послужил факт отсутствия документов, которые бы доказывали его безопасность.
Следствие установило, что почти в течение года группа из 7 продавцов реализовывали продажу поддельного алкоголя на рынке столице Среднего Урала. Продукция содержала смесь этилового и метилового спиртов, представляющую серьезную угрозу здоровью, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Жертвами торговли опасной продукцией стали 51 человек, 44 из которых погибли. Первый приговор по делу был вынесен еще 2 года назад. Судебное разбирательство продолжалось, и теперь Свердловский областной суд ужесточил наказание для виновных, подтвердив их осведомленность о рисках продаваемой продукции.