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Posted 2 марта, 13:39

Published 2 марта, 13:39

Modified 2 марта, 14:01

Updated 2 марта, 14:01

Свердловский суд ужесточил наказание за смертельный метанол

Свердловский суд ужесточил наказание за смертельный метанол

2 марта 2025, 13:39
Фото: 1MI.
Суд Екатеринбурга отклонил аргументы защиты участников дела о гибели 44 свердловчан от метанола и ужесточил наказание, признав их вину в сбыте опасного алкоголя без соответствующих документов.

Заключенные заявляли, что не были осведомлены о потенциальной опасности продаваемого спирта. Однако суд не принял эти аргументы. Причиной отказа послужил факт отсутствия документов, которые бы доказывали его безопасность.

Следствие установило, что почти в течение года группа из 7 продавцов реализовывали продажу поддельного алкоголя на рынке столице Среднего Урала. Продукция содержала смесь этилового и метилового спиртов, представляющую серьезную угрозу здоровью, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Жертвами торговли опасной продукцией стали 51 человек, 44 из которых погибли. Первый приговор по делу был вынесен еще 2 года назад. Судебное разбирательство продолжалось, и теперь Свердловский областной суд ужесточил наказание для виновных, подтвердив их осведомленность о рисках продаваемой продукции.

Ранее в Ревде семь детей прибыли в больницу с отравлением.

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