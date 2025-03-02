Свердловский суд ужесточил наказание за смертельный метанол

Жертвами торговли опасной продукцией стали 51 человек, 44 из которых погибли. Первый приговор по делу был вынесен еще 2 года назад. Судебное разбирательство продолжалось, и теперь Свердловский областной суд ужесточил наказание для виновных, подтвердив их осведомленность о рисках продаваемой продукции.