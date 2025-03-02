Тагильская долгожительница, дешевеющие метры, школьный музей и трудотряды

Posted 2 марта, 16:05
Published 2 марта, 16:05
Modified 2 марта, 16:07
Updated 2 марта, 16:07
Автобусное подразделение «Тагильского трамвая» празднует год работы. С 1 марта 2024 года оно стало неотъемлемой частью предприятия и важной составляющей транспортной структуры Нижнего Тагила. За год сформирован коллектив из 150 сотрудников, на линию ежедневно выходят 45 автобусов на 16 маршрутах.
В Нижнем Тагиле в феврале 2025 года цены на новостройки немного снизились. Средняя стоимость квадратного метра упала на 0,5%, а цена квартир в целом уменьшилась на 1,1%. Это связано с дорогими ипотечными ставками, которые сдерживают рост цен на жилье по всей стране. Аналитики отмечают, что в большинстве городов России динамика роста цен на новостройки заметно замедлилась.
В Черноисточинске 112-летие отметила Валентина Сысоевна Воробьева — старейшая жительница села. Она пережила Великую Отечественную войну, встретила мужа-инвалида и вместе с ним воспитала троих детей. Сейчас у нее большая семья: дети, внуки, правнуки и даже прапраправнуки, которые гордятся своей бабушкой.
Музей Политехнической гимназии Нижнего Тагила стал лидером областного конкурса школьных музеев, приуроченного к юбилею Победы. Ученики 10 класса представили выставку «Треугольники. Письма войны как бесценная правда о ней», которая заняла первое место в номинации «Экспозиционно-выставочная деятельность». Всего на конкурс было подано 75 работ из 19 городов. Победители примут участие в школьном Форуме музеев, а затем представят свои проекты на Всероссийском этапе.
В Нижнем Тагиле этим летом в трудовые отряды мэра примут 750 школьников. Количество рабочих мест увеличили почти на 100. Подростки от 14 до 18 лет будут трудиться в три смены — в июне, июле и августе. Главной задачей станет благоустройство парков, скверов и других территорий, не получающих бюджетного финансирования. Эта инициатива поможет ребятам заработать и сделать родной город чище и лучше.