Тагильская долгожительница, дешевеющие метры, школьный музей и трудотряды

В Нижнем Тагиле этим летом в трудовые отряды мэра примут 750 школьников. Количество рабочих мест увеличили почти на 100. Подростки от 14 до 18 лет будут трудиться в три смены — в июне, июле и августе. Главной задачей станет благоустройство парков, скверов и других территорий, не получающих бюджетного финансирования. Эта инициатива поможет ребятам заработать и сделать родной город чище и лучше.