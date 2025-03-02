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Posted 2 марта, 16:05

Published 2 марта, 16:05

Modified 2 марта, 16:07

Updated 2 марта, 16:07

Тагильская долгожительница, дешевеющие метры, школьный музей и трудотряды

Тагильская долгожительница, дешевеющие метры, школьный музей и трудотряды

2 марта 2025, 16:05
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Уже год городские автобусы работают под крылом «Тагильского трамвая». В России и на Урале рост цен на новостройки замедлился. Старейшей жительнице Нижнего Тагила исполнилось 112 лет. Школьный музей Политехнической гимназии стал лучшим в регионе. 750 подростков будут благоустраивать город этим летом.

Автобусное подразделение «Тагильского трамвая» празднует год работы. С 1 марта 2024 года оно стало неотъемлемой частью предприятия и важной составляющей транспортной структуры Нижнего Тагила. За год сформирован коллектив из 150 сотрудников, на линию ежедневно выходят 45 автобусов на 16 маршрутах.

1 год исполнилось автобусному подразделению «Тагильского трамвая»
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В Нижнем Тагиле в феврале 2025 года цены на новостройки немного снизились. Средняя стоимость квадратного метра упала на 0,5%, а цена квартир в целом уменьшилась на 1,1%. Это связано с дорогими ипотечными ставками, которые сдерживают рост цен на жилье по всей стране. Аналитики отмечают, что в большинстве городов России динамика роста цен на новостройки заметно замедлилась.

Новостройки в российских городах дешевеют — Тагил тоже в минусе
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В Черноисточинске 112-летие отметила Валентина Сысоевна Воробьева — старейшая жительница села. Она пережила Великую Отечественную войну, встретила мужа-инвалида и вместе с ним воспитала троих детей. Сейчас у нее большая семья: дети, внуки, правнуки и даже прапраправнуки, которые гордятся своей бабушкой.

112 лет исполнилось старейшей жительнице села под Нижним Тагилом
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Музей Политехнической гимназии Нижнего Тагила стал лидером областного конкурса школьных музеев, приуроченного к юбилею Победы. Ученики 10 класса представили выставку «Треугольники. Письма войны как бесценная правда о ней», которая заняла первое место в номинации «Экспозиционно-выставочная деятельность». Всего на конкурс было подано 75 работ из 19 городов. Победители примут участие в школьном Форуме музеев, а затем представят свои проекты на Всероссийском этапе.

Школьный музей из Нижнего Тагила признан лучшим в Свердловской области
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В Нижнем Тагиле этим летом в трудовые отряды мэра примут 750 школьников. Количество рабочих мест увеличили почти на 100. Подростки от 14 до 18 лет будут трудиться в три смены — в июне, июле и августе. Главной задачей станет благоустройство парков, скверов и других территорий, не получающих бюджетного финансирования. Эта инициатива поможет ребятам заработать и сделать родной город чище и лучше.

Летом 750 тагильских подростков смоют граффити со стен и подметут детские площадки
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