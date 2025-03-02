1 год исполнилось автобусному подразделению «Тагильского трамвая»

За этот короткий срок в «Тагильском трамвае» сформировался дружный коллектив из 150 профессионалов. Они же, в свою очередь, обеспечивают бесперебойную работу 60 современных автобусов. Каждый день не менее 45 машин выходят на маршруты, обслуживая 16 направлений города, сообщает