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Posted 2 марта, 06:42

Published 2 марта, 06:42

Modified 2 марта, 06:58

Updated 2 марта, 06:58

1 год исполнилось автобусному подразделению «Тагильского трамвая»

1 год исполнилось автобусному подразделению «Тагильского трамвая»

2 марта 2025, 06:42
Фото: tagilcity.ru.
Автобусное подразделение «Тагильского трамвая» празднует 1 год с момента, как они стали заниматься автобусными перевозками.

С 1 марта 2024 года в Нижнем Тагиле начало работу автобусное подразделение, которое уже спустя год стало важной частью городской транспортной системы.

За этот короткий срок в «Тагильском трамвае» сформировался дружный коллектив из 150 профессионалов. Они же, в свою очередь, обеспечивают бесперебойную работу 60 современных автобусов. Каждый день не менее 45 машин выходят на маршруты, обслуживая 16 направлений города, сообщает

Подразделение активно развивается, внедряя новые технологии и улучшая качество обслуживания пассажиров. Коллектив стремится сделать поездки комфортными и безопасными для всех тагильчан.

Ранее стало известно о прибавке к зарплате сотрудников «Тагильского трамвая».

Схема оплаты за проезд в автобусах изменится в Нижнем Тагиле с 1 января 2025 года
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