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Posted 2 марта, 07:45

Published 2 марта, 07:45

Modified 2 марта, 07:47

Updated 2 марта, 07:47

В Каменске-Уральском в деле издевательств на автомойке появился новый эпизод

В деле издевательств на автомойке в Каменске-Уральском выявлен еще один эпизод

2 марта 2025, 07:45
Фото: 1MI.

В Каменске-Уральском в деле издевательств на автомойке появился новый эпизод

Еще один преступный эпизод выявили следователи в деле об издевательствах над девушками в помещении автомойки в Каменске-Уральском.

Так, днем 2 декабря 2024 года 21-летний молодой человек вместе с 19-летним приятелем похитили 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу. Их забрали из квартиры и привезли на автомойку. Далее к потерпевшим применили физическое насилие и перевезли в одну из квартир. Оттуда их отпустили 3 декабря. Поводом для такого обращения с подростками стали претензии имущественного характера, сообщили в СК по Свердловской области.

По данному инциденту уже расследование дела о похищении детей с применением насилия. В ближайшее время его планируется объединить со вторым делом об издевательствах над девушками. 19-летнему молодому человеку уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, специалисты уголовного розыска принимают меры по выявлению очевидцев преступления. Кроме того, всех фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям.

Напомним, трое фигурантов по делу об издевательствах на автомойке уже находятся в СИЗО. Ранее стало известно, что возможно подростки связались с одной из схем обналичивания средств — дропперством. Она предполагает продажу своей банковской карты третьим лицам. Они проводят через счета средства, чтобы потом их обналичить.

#Ирина Кирилова#Каменск-Уральский#Уголовное дело#Насилие#Криминал#Расследование#Екатеринбург#Издевательство
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