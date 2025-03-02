В деле издевательств на автомойке в Каменске-Уральском выявлен еще один эпизод

Так, днем 2 декабря 2024 года 21-летний молодой человек вместе с 19-летним приятелем похитили 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу. Их забрали из квартиры и привезли на автомойку. Далее к потерпевшим применили физическое насилие и перевезли в одну из квартир. Оттуда их отпустили 3 декабря. Поводом для такого обращения с подростками стали претензии имущественного характера, сообщили в СК по Свердловской области.