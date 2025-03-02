В деле издевательств на автомойке в Каменске-Уральском выявлен еще один эпизод

Posted 2 марта, 07:45
Published 2 марта, 07:45
Modified 2 марта, 07:47
Updated 2 марта, 07:47
Так, днем 2 декабря 2024 года 21-летний молодой человек вместе с 19-летним приятелем похитили 16-летнюю девушку и 17-летнего юношу. Их забрали из квартиры и привезли на автомойку. Далее к потерпевшим применили физическое насилие и перевезли в одну из квартир. Оттуда их отпустили 3 декабря. Поводом для такого обращения с подростками стали претензии имущественного характера, сообщили в СК по Свердловской области.
По данному инциденту уже расследование дела о похищении детей с применением насилия. В ближайшее время его планируется объединить со вторым делом об издевательствах над девушками. 19-летнему молодому человеку уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, специалисты уголовного розыска принимают меры по выявлению очевидцев преступления. Кроме того, всех фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям.
Напомним, трое фигурантов по делу об издевательствах на автомойке уже находятся в СИЗО. Ранее стало известно, что возможно подростки связались с одной из схем обналичивания средств — дропперством. Она предполагает продажу своей банковской карты третьим лицам. Они проводят через счета средства, чтобы потом их обналичить.