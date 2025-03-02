В Екатеринбурге отец тайно увел ребенка

Руслан же настаивает на том, что действовал в интересах ребенка. Он говорит, что слышал жалобы дочери на жестокое обращение со стороны матери. Мужчина подчеркивает, что регулярно помогал финансово и поддерживал связь с ребенком. Он отрицает факт похищения, заявляя, что встреча в Челябинске произошла по предварительной договоренности, сообщает URA.RU.