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Posted 2 марта, 11:01

Published 2 марта, 11:01

Modified 2 марта, 11:03

Updated 2 марта, 11:03

В Екатеринбурге отец тайно увел ребенка

В Екатеринбурге отец тайно увел ребенка

2 марта 2025, 11:01
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге бывшая пара борются за право воспитания дочери. Каждая сторона обвиняет другую в похищении и жестоком обращении с ребенком.

В столице Среднего Урала разворачивается история борьбы за право воспитания 4-летней девочки. Уроженка Башкортостана Кира обвиняет своего бывшего сожителя Руслана в похищении их общего ребенка, произошедшем в новогодние праздники.

Кира утверждает, что Руслан забрал дочь в Челябинской области после отказа вернуть ее по решению суда. Она описывает инцидент как насильственное похищение, сопровождавшееся угрозами со стороны мужчины. Адвокат Киры подтвердила, что судебные приставы пытались изъять ребенка, но отец увез девочку. Женщина была вынуждена самостоятельно забрать дочь из детского сада спустя 1,5 месяца.

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Руслан же настаивает на том, что действовал в интересах ребенка. Он говорит, что слышал жалобы дочери на жестокое обращение со стороны матери. Мужчина подчеркивает, что регулярно помогал финансово и поддерживал связь с ребенком. Он отрицает факт похищения, заявляя, что встреча в Челябинске произошла по предварительной договоренности, сообщает URA.RU.

Этот конфликт обострился еще больше после появления у девочки синяков и ссадин, которые были замечены воспитателями в детском саду. Судебное разбирательство продолжается, и пока неясно, кто получит право на воспитание ребенка.

Ранее неадекватная тагильчанка попыталась украсть ребенка на улице Новострой.

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