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Posted 2 марта, 13:14

Published 2 марта, 13:14

Modified 2 марта, 13:16

Updated 2 марта, 13:16

Женщина по неизвестным причинам умерла в сауне в Екатеринбурге

В Екатеринбурге женщина умерла в сауне на глазах у мужа

2 марта 2025, 13:14
Фото: 1MI.

Женщина по неизвестным причинам умерла в сауне в Екатеринбурге

В екатеринбургской сауне внезапно скончалась 41-летняя женщина. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить причину ее смерти.

Ночью в сауне на улице Рассветной в Екатеринбурге неожиданно скончалась женщина. По предварительным данным, криминала в случившемся нет, однако следователи продолжают проверку. Для установления конкретной причины смерти необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу. Погибшую звали Галина, ей был 41 год.

Жительница столицы Среднего Урала проводила время в сауне вместе со своим мужем. Он и стал свидетелем ее гибели. Близкие погибшей до сих пор не могут осознать произошедшее. Они отзываются о екатеринбурженке как о хорошем человеке и просят не верить слухам, которые появляются в медиасфере. Смерть любимой стала тяжелым испытанием для мужа. Супруг Галины говорит, что очень любил жену, сообщает «КП-Екатеринбург».

Погибшая оставила после себя дочь и супруга. Известно, что Галина жила в районе ЖБИ. Следователи СКР изучают все обстоятельства дела, чтобы принять окончательное процессуальное решение.

Ранее в Екатеринбурге молодой человек умер в гостях у друзей.

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