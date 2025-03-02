В Екатеринбурге женщина умерла в сауне на глазах у мужа

Posted 2 марта, 13:14
Published 2 марта, 13:14
Modified 2 марта, 13:16
Updated 2 марта, 13:16
Ночью в сауне на улице Рассветной в Екатеринбурге неожиданно скончалась женщина. По предварительным данным, криминала в случившемся нет, однако следователи продолжают проверку. Для установления конкретной причины смерти необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу. Погибшую звали Галина, ей был 41 год.
Жительница столицы Среднего Урала проводила время в сауне вместе со своим мужем. Он и стал свидетелем ее гибели. Близкие погибшей до сих пор не могут осознать произошедшее. Они отзываются о екатеринбурженке как о хорошем человеке и просят не верить слухам, которые появляются в медиасфере. Смерть любимой стала тяжелым испытанием для мужа. Супруг Галины говорит, что очень любил жену, сообщает «КП-Екатеринбург».
Погибшая оставила после себя дочь и супруга. Известно, что Галина жила в районе ЖБИ. Следователи СКР изучают все обстоятельства дела, чтобы принять окончательное процессуальное решение.