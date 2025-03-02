В Нижнем Тагиле ВАЗ-2114 едва не стал причиной трагедии на «зебре»

В Нижнем Тагиле последний день февраля чуть не стал последним в жизни двух местных жителей. На Уральском проспекте пешеходный переход по направлению к «Ленте» перебегали несовершеннолетние девушка с молодым человеком. Автомобили ожидали разрешающего сигнала светофора, когда черная машина ВАЗ-2114 решила проехать на красный свет. Тем самым водитель чуть не сбил двух пешеходов.