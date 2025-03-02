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Posted 2 марта, 05:51

Published 2 марта, 05:51

Modified 2 марта, 05:53

Updated 2 марта, 05:53

В Нижнем Тагиле ВАЗ-2114 едва не стал причиной трагедии на «зебре»

В Нижнем Тагиле ВАЗ-2114 едва не стал причиной трагедии на «зебре»

2 марта 2025, 05:51
Фото: Новости Нижнего Тагила | ИНЦИДЕНТ.
28 февраля в Нижнем Тагиле ВАЗ-2114, проехав на красный свет, едва не сбил двоих подростков на пешеходном переходе.

В Нижнем Тагиле последний день февраля чуть не стал последним в жизни двух местных жителей. На Уральском проспекте пешеходный переход по направлению к «Ленте» перебегали несовершеннолетние девушка с молодым человеком. Автомобили ожидали разрешающего сигнала светофора, когда черная машина ВАЗ-2114 решила проехать на красный свет. Тем самым водитель чуть не сбил двух пешеходов.

Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», в связи с произошедшим, связанным с нарушением правил дорожного движения, в Госавтоинспекции Нижнего Тагила проводится расследование. ГИБДД напоминает о том, что водителям нужно снижать скорость перед «зеброй» и двигаться, только убедившись в отсутствии пешеходов. Пешеходам же следует остановиться, оценить безопасность и использовать светоотражатели, особенно в темноте.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина попал в тюрьму за смертельное ДТП в пьяном виде.

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