В Нижнем Тагиле ВАЗ-2114 едва не стал причиной трагедии на «зебре»

Posted 2 марта, 05:51
Published 2 марта, 05:51
Modified 2 марта, 05:53
Updated 2 марта, 05:53
В Нижнем Тагиле последний день февраля чуть не стал последним в жизни двух местных жителей. На Уральском проспекте пешеходный переход по направлению к «Ленте» перебегали несовершеннолетние девушка с молодым человеком. Автомобили ожидали разрешающего сигнала светофора, когда черная машина ВАЗ-2114 решила проехать на красный свет. Тем самым водитель чуть не сбил двух пешеходов.
Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», в связи с произошедшим, связанным с нарушением правил дорожного движения, в Госавтоинспекции Нижнего Тагила проводится расследование. ГИБДД напоминает о том, что водителям нужно снижать скорость перед «зеброй» и двигаться, только убедившись в отсутствии пешеходов. Пешеходам же следует остановиться, оценить безопасность и использовать светоотражатели, особенно в темноте.