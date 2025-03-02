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Posted 2 марта, 07:53

Published 2 марта, 07:53

Modified 2 марта, 07:55

Updated 2 марта, 07:55

В Нижнем Тагиле водитель BMW устроил площадку для дрифта на городских улицах

В площадку для дрифта превратил улицы Нижнего Тагила водитель BMW

2 марта 2025, 07:53
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле водитель BMW устроил площадку для дрифта на городских улицах

Водитель на черной BMW решил подрифтовать на улицах Вагонки в Нижнем Тагиле Свердловской области. Его действия попали на видео.

Случился инцидент на площади Танкостроителей, расположенной на улице Зари, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». Заметили гонщика вечером 1 марта.

В областной Госавтоинспекции заявили, что по данному факту уже начата проверка. В ведомстве призвали всех участников движения неукоснительно соблюдать правила движения и не допускать провокаций на дорогах.

Ранее другой водитель в Нижнем Тагиле чуть не устроил аварию около гипермаркета «Лента». Двое подростков переходили дорогу, когда водитель отечественного авто решил проехать на красный сигнал светофора.

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