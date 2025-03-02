В площадку для дрифта превратил улицы Нижнего Тагила водитель BMW

Posted 2 марта, 07:53
Published 2 марта, 07:53
Modified 2 марта, 07:55
Updated 2 марта, 07:55
Случился инцидент на площади Танкостроителей, расположенной на улице Зари, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил». Заметили гонщика вечером 1 марта.
В областной Госавтоинспекции заявили, что по данному факту уже начата проверка. В ведомстве призвали всех участников движения неукоснительно соблюдать правила движения и не допускать провокаций на дорогах.
Ранее другой водитель в Нижнем Тагиле чуть не устроил аварию около гипермаркета «Лента». Двое подростков переходили дорогу, когда водитель отечественного авто решил проехать на красный сигнал светофора.