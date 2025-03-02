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Posted 2 марта, 08:51

Published 2 марта, 08:51

Modified 2 марта, 08:53

Updated 2 марта, 08:53

Железнодорожник погиб под колесами состава под Екатеринбургом

Железнодорожник погиб под колесами состава под Екатеринбургом

2 марта 2025, 08:51
Фото: Центральное следственное управление на транспорте СКР.
Составитель поездов был смертельно травмирован во время проведения работ на станции в окрестностях Екатеринбурга.

2 марта текущего года около 2 часов ночи на железной дороге случилась трагедия. На станции Свердловской железной дороги на ветке Екатеринбург-Нижний Тагил под колесами состава поезда скончался составитель поездов. Мужчина в возрасте 49 лет проводил работы по перемещению подвижного состава в пределах станции. Станция находилась в поселке Шувакиш.

Свердловская транспортная прокуратура сообщает, что уже проводится проверка по данному инциденту. Кроме того транспортная прокуратура Свердловской области напоминает о том, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности и переходить рельсы необходимо исключительно в установленных для этого местах.

Ранее на железной дороге в Свердловской области были выявлены нарушения охраны труда.

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