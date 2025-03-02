Железнодорожник погиб под колесами состава под Екатеринбургом

Свердловская транспортная прокуратура сообщает, что уже проводится проверка по данному инциденту. Кроме того транспортная прокуратура Свердловской области напоминает о том, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности и переходить рельсы необходимо исключительно в установленных для этого местах.