Железнодорожник погиб под колесами состава под Екатеринбургом

Posted 2 марта, 08:51
Published 2 марта, 08:51
Modified 2 марта, 08:53
Updated 2 марта, 08:53
2 марта текущего года около 2 часов ночи на железной дороге случилась трагедия. На станции Свердловской железной дороги на ветке Екатеринбург-Нижний Тагил под колесами состава поезда скончался составитель поездов. Мужчина в возрасте 49 лет проводил работы по перемещению подвижного состава в пределах станции. Станция находилась в поселке Шувакиш.
Свердловская транспортная прокуратура сообщает, что уже проводится проверка по данному инциденту. Кроме того транспортная прокуратура Свердловской области напоминает о том, что железнодорожные пути являются зоной повышенной опасности и переходить рельсы необходимо исключительно в установленных для этого местах.