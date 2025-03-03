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Posted 3 марта, 13:07

Published 3 марта, 13:07

Modified 3 марта, 13:09

Updated 3 марта, 13:09

10 миллионов выделено на кронирование и валку деревьев в Нижнем Тагиле

10 миллионов выделено на кронирование и валку деревьев в Нижнем Тагиле

3 марта 2025, 13:07
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле объявлен тендер на кронирование и валку деревьев на улицах города. Администрация на эти цели выделяет из местного бюджета 10 миллионов рублей.

Приступить к работам сотрудникам подрядной организации необходимо после заключения договора. Дата окончания работ по данному контракту назначена на 31 июля 2025 года.

На валку и кронирование заказчик будет подавать заявки, которые нужно выполнять в течение 30 дней. Исполнение подрядчик должен подтвердить фотографиями с места размещения объектов, выяснила редакция TagilCity.ru.

Работы будут проводиться в том числе и с помощью автогидроподъемника. Специалисты заранее установят дорожные знаки ограждений, чтобы соблюсти технику безопасности. Все порубочные остатки должны быть вывезены на специальные участки для утилизации.

Напомним, что в Нижнем Тагиле в 2024 году начали кронировать деревья под естественный облик.

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