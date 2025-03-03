10 миллионов выделено на кронирование и валку деревьев в Нижнем Тагиле

Posted 3 марта, 13:07
Published 3 марта, 13:07
Modified 3 марта, 13:09
Updated 3 марта, 13:09
Приступить к работам сотрудникам подрядной организации необходимо после заключения договора. Дата окончания работ по данному контракту назначена на 31 июля 2025 года.
На валку и кронирование заказчик будет подавать заявки, которые нужно выполнять в течение 30 дней. Исполнение подрядчик должен подтвердить фотографиями с места размещения объектов, выяснила редакция TagilCity.ru.
Работы будут проводиться в том числе и с помощью автогидроподъемника. Специалисты заранее установят дорожные знаки ограждений, чтобы соблюсти технику безопасности. Все порубочные остатки должны быть вывезены на специальные участки для утилизации.