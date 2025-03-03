8 мужчин в Сысерти отправятся в тюрьму за убийство человека в бильярдной

Posted 3 марта, 12:54
Published 3 марта, 12:54
Modified 3 марта, 12:56
Updated 3 марта, 12:56
Семерым подсудимым было назначено от четырех до 14 лет тюремного заключения. Также им ограничили свободу от года до полутора лет, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Еще одного подсудимого было решено освободить от наказания в зале суда.
Напомним, преступление произошло в начале апреля 2023 года. Между местным жителем и строителем произошел конфликт, в результате которого рабочий назначил горожанину встречу в бильярдной букмекерской конторы.
На встречу с местным жителем пришла толпа человек, которая после непродолжительного разговора стала его избивать. Также в потасовке пострадали еще трое человек.