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Posted 3 марта, 12:54

Published 3 марта, 12:54

Modified 3 марта, 12:56

Updated 3 марта, 12:56

8 мужчин в Сысерти отправятся в тюрьму за убийство человека в бильярдной

8 мужчин в Сысерти отправятся в тюрьму за убийство человека в бильярдной

3 марта 2025, 12:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области суд вынес приговор банде, которая до смерти избила жителя Сысерти в бильярдной.

Семерым подсудимым было назначено от четырех до 14 лет тюремного заключения. Также им ограничили свободу от года до полутора лет, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Еще одного подсудимого было решено освободить от наказания в зале суда.

Напомним, преступление произошло в начале апреля 2023 года. Между местным жителем и строителем произошел конфликт, в результате которого рабочий назначил горожанину встречу в бильярдной букмекерской конторы.

На встречу с местным жителем пришла толпа человек, которая после непродолжительного разговора стала его избивать. Также в потасовке пострадали еще трое человек.

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