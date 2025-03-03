tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 16:46

Published 3 марта, 16:46

Modified 3 марта, 16:48

Updated 3 марта, 16:48

В Асбесте сотрудник ГИБДД избил спасателя МЧС

Автоинспектор покалечил сотрудника МЧС в Асбесте и сломал ему скулу

3 марта 2025, 16:46
Фото: 1MI.

В Асбесте сотрудник ГИБДД избил спасателя МЧС

В Асбесте произошел скандал, связанный с нападением на спасателя МЧС сотрудником ГИБДД.

В Асбесте сотрудник ГИБДД избил спасателя МЧС Александра Зверева. 6 января 2025 года он попал в больницу с переломом щеки и сотрясением мозга после нападения лейтенанта полиции Ильи Старицына, сообщает паблик «Инцидент Асбест».

Погоня за Зверевым началась без звуковых сигналов: он не знал, что его преследует полиция. После остановки он был сбит с ног, а затем жестоко избит, несмотря на то что не оказывал сопротивления.

После избиения Зверева отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Однако позже оказалось, что Старицын пытался убедить врачей задним числом изменить информацию о травмах. Несмотря на явные улики превышения полномочий, Старицын продолжает работать в ГИБДД.

Избитый Александр Зверев получил 5 суток за якобы неповиновение полицейскому, которого он обвинил в нападении. Судья проигнорировал доказательства его невиновности и написанный под давлением протокол.

Семья Зверева требует, чтобы Старицын был привлечен к ответственности за свои действия и лишен работы в полиции.

В Екатеринбурге нелегальный мигрант-таксист до смерти забил своего пожилого коллегу.

Девушка в Екатеринбурге избила годовалого сына почти до смерти
Узнать подробнее
Читайте также:
Уроженец Средней Азии избил екатеринбуржцаБастрыкину доложат о ходе расследования жестокого избиения грудничкаУголовное дело заведено после избиения годовалого сына матерью в Екатеринбурге
#Дарья Бобровицкая#Общество#ГИБДД#Избиение#Полиция#Асбест#Перелом#Нападение#Сотрясение мозга#Медицинская помощь#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика