Автоинспектор покалечил сотрудника МЧС в Асбесте и сломал ему скулу

Posted 3 марта, 16:46
Published 3 марта, 16:46
Modified 3 марта, 16:48
Updated 3 марта, 16:48
В Асбесте сотрудник ГИБДД избил спасателя МЧС Александра Зверева. 6 января 2025 года он попал в больницу с переломом щеки и сотрясением мозга после нападения лейтенанта полиции Ильи Старицына, сообщает паблик «Инцидент Асбест».
Погоня за Зверевым началась без звуковых сигналов: он не знал, что его преследует полиция. После остановки он был сбит с ног, а затем жестоко избит, несмотря на то что не оказывал сопротивления.
После избиения Зверева отвезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Однако позже оказалось, что Старицын пытался убедить врачей задним числом изменить информацию о травмах. Несмотря на явные улики превышения полномочий, Старицын продолжает работать в ГИБДД.
Избитый Александр Зверев получил 5 суток за якобы неповиновение полицейскому, которого он обвинил в нападении. Судья проигнорировал доказательства его невиновности и написанный под давлением протокол.
Семья Зверева требует, чтобы Старицын был привлечен к ответственности за свои действия и лишен работы в полиции.