tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 05:45

Published 3 марта, 05:45

Modified 3 марта, 05:47

Updated 3 марта, 05:47

В Краснотурьинске заключенные устроили битву блинов в колонии

Блинный баттл устроили заключенные колонии в Краснотурьинске

3 марта 2025, 05:45
Фото: ГУФСИН по Свердловской области.

В Краснотурьинске заключенные устроили битву блинов в колонии

Кулинарный поединок среди осужденных прошел в ИК-16 в Краснотурьинске в Свердловской области. Такой конкурс прошел в честь весеннего праздника Масленицы.

Девушкам предстояло не только сделать красивую подачу, но и представить свое блюдо. Кто-то выстроил из блинов дом, кто-то сделал хранительницу очага, а кто-то из девушек создал блинный торт, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Все участницы поединка были в хорошем настроении и желали гостям и болельщикам добра. Каждая из девушек готовила по своему личному рецепту, а секреты никто не раскрыл. По итогам битвы победила дружба.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Напомним, в Нижнем Тагиле в честь прощания с зимой прошел фестиваль «Боярыня Масленица».

«Готовим с любовью»: в Нижнем Тагиле выберут лучших кулинаров и пекарей
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Краснотурьинск#Конкурс#Колония#Битва#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика