Блинный баттл устроили заключенные колонии в Краснотурьинске

Posted 3 марта, 05:45
Published 3 марта, 05:45
Modified 3 марта, 05:47
Updated 3 марта, 05:47
Девушкам предстояло не только сделать красивую подачу, но и представить свое блюдо. Кто-то выстроил из блинов дом, кто-то сделал хранительницу очага, а кто-то из девушек создал блинный торт, сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.
Все участницы поединка были в хорошем настроении и желали гостям и болельщикам добра. Каждая из девушек готовила по своему личному рецепту, а секреты никто не раскрыл. По итогам битвы победила дружба.