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Posted 3 марта, 14:36

Published 3 марта, 14:36

Modified 3 марта, 14:38

Updated 3 марта, 14:38

Еще одна пострадавшая на автомойке в Каменске-Уральском выступила на «Пусть говорят»

Еще одна пострадавшая на автомойке в Каменске-Уральском выступила на «Пусть говорят»

3 марта 2025, 14:36
Фото: «Пусть говорят» на Первом канале.
Девушка из Каменска-Уральского рассказала в телешоу «Пусть говорят», что у нее и ее молодого человека произошел конфликт с теми же мужчинами, которые избили девушек.

По словам девушки, их избили за месяц до того, как злоумышленники устроили пытки девушкам. Она рассказала, что ее убедили оформить банковскую карточку на свое имя, а затем продать ее Давиду Анашкину. При этом ее молодой человек уговорил ее украсть деньги с карты.

После этого в начале декабря 2024 года пару нашли. Преступники стали избивать молодого человека, в результате чего у него оказались разбита губа и сломан нос. Затем горожан отвезли на ту же автомойку, где их били палкой, дубинкой и кулаками.

В полицию пострадавшая обращаться не стала, так как нападавшие ее запугали.

Напомним, в январе 2025 года банда похитила двух девушек и привезла на автомойку, где стали издеваться над ними.

Обвиняемый в издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском отправлен в СИЗО
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