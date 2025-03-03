Еще одна пострадавшая на автомойке в Каменске-Уральском выступила на «Пусть говорят»

По словам девушки, их избили за месяц до того, как злоумышленники устроили пытки девушкам. Она рассказала, что ее убедили оформить банковскую карточку на свое имя, а затем продать ее Давиду Анашкину. При этом ее молодой человек уговорил ее украсть деньги с карты.