Еще одна пострадавшая на автомойке в Каменске-Уральском выступила на «Пусть говорят»

Posted 3 марта, 14:36
Published 3 марта, 14:36
Modified 3 марта, 14:38
Updated 3 марта, 14:38
По словам девушки, их избили за месяц до того, как злоумышленники устроили пытки девушкам. Она рассказала, что ее убедили оформить банковскую карточку на свое имя, а затем продать ее Давиду Анашкину. При этом ее молодой человек уговорил ее украсть деньги с карты.
После этого в начале декабря 2024 года пару нашли. Преступники стали избивать молодого человека, в результате чего у него оказались разбита губа и сломан нос. Затем горожан отвезли на ту же автомойку, где их били палкой, дубинкой и кулаками.
В полицию пострадавшая обращаться не стала, так как нападавшие ее запугали.
Напомним, в январе 2025 года банда похитила двух девушек и привезла на автомойку, где стали издеваться над ними.