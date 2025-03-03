Имбирь против токсинов: как чашка чая в день спасает сердце и почки

Имбирный чай не только очищает организм, но и улучшает самочувствие. Он стимулирует обмен веществ, согревает в холодное время года, помогает организму бороться с вирусами и дарит бодрость. Выпивая всего одну чашку этого напитка в день, вы заметите, как ваш организм становится более энергичным и устойчивым к заболеваниям, пишет портал kubnews.ru.