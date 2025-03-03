Из Бреста в Москву через Тагил: город примет эстафету к 80-летию Победы

Posted 3 марта, 15:21
Published 3 марта, 15:21
Modified 3 марта, 15:23
Updated 3 марта, 15:23
Эстафета, посвященная 80-летию Победы и Году защитника Отечества, завершится 28 мая в Москве, рассказали в пресс-службе мэрии Тагила.
Нижний Тагил находится далеко от границ, однако город играет важную роль в сохранении памяти о пограничниках и патриотическом воспитании молодежи. Местная ветеранская организация действует уже 33 года, а город более десяти лет сотрудничает с Пограничным управлением ФСБ Челябинской области.
Участники эстафеты прибудут в город 19 апреля. Программа визита включает присягу кадетов школы № 100, посещение памятных мест, таких как Аллея Пограничной славы, и праздничный концерт в Городском Дворце молодежи. Также в рамках акции планируется подписание соглашения о сотрудничестве с ФСБ, чтобы укрепить связи города с пограничниками.