Из Бреста в Москву через Тагил: город примет эстафету к 80-летию Победы

Нижний Тагил находится далеко от границ, однако город играет важную роль в сохранении памяти о пограничниках и патриотическом воспитании молодежи. Местная ветеранская организация действует уже 33 года, а город более десяти лет сотрудничает с Пограничным управлением ФСБ Челябинской области.