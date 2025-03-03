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Posted 3 марта, 15:21

Published 3 марта, 15:21

Modified 3 марта, 15:23

Updated 3 марта, 15:23

Нижний Тагил примет участников международной «Эстафеты Победы»

Из Бреста в Москву через Тагил: город примет эстафету к 80-летию Победы

3 марта 2025, 15:21
Фото: 1MI.

Нижний Тагил примет участников международной «Эстафеты Победы»

Нижний Тагил станет одним из российских городов, через который пройдет путь участников «Эстафеты Победы». Она одновременно стартовала в Бресте и Мурманске и проходит по двум разным маршрутам.

Эстафета, посвященная 80-летию Победы и Году защитника Отечества, завершится 28 мая в Москве, рассказали в пресс-службе мэрии Тагила.

Нижний Тагил находится далеко от границ, однако город играет важную роль в сохранении памяти о пограничниках и патриотическом воспитании молодежи. Местная ветеранская организация действует уже 33 года, а город более десяти лет сотрудничает с Пограничным управлением ФСБ Челябинской области.

Участники эстафеты прибудут в город 19 апреля. Программа визита включает присягу кадетов школы № 100, посещение памятных мест, таких как Аллея Пограничной славы, и праздничный концерт в Городском Дворце молодежи. Также в рамках акции планируется подписание соглашения о сотрудничестве с ФСБ, чтобы укрепить связи города с пограничниками.

Ранее стало известно, что тагильские ветераны получат выплаты к 9 Мая.

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