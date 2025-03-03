Количество детских суицидов в Екатеринбурге выросло на 44%

Так, самоубийства совершили школьники от 11 до 17 лет. При этом мальчиков среди них больше, чем девочек: первых — 10 человек, а вторых — три человека. Информация об этом есть в отчете городской прокуратуры, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».