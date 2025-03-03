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Posted 3 марта, 06:47

Published 3 марта, 06:47

Modified 3 марта, 06:49

Updated 3 марта, 06:49

В Екатеринбурге дети стали чаще совершать суицид

Количество детских суицидов в Екатеринбурге выросло на 44%

3 марта 2025, 06:47
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге дети стали чаще совершать суицид

В Екатеринбурге 13 детей по разным причинам покончили с собой в 2024 году. Это на четыре человека больше в сравнении с предыдущим годом.

Так, самоубийства совершили школьники от 11 до 17 лет. При этом мальчиков среди них больше, чем девочек: первых — 10 человек, а вторых — три человека. Информация об этом есть в отчете городской прокуратуры, рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное».

Одними из причин суицидов стали проблемы в учебе, конфликты с родителями, усталость из-за повышенной нагрузки, переживания безответной влюбленности.

Напомним, в феврале 2025 года в Екатеринбурге покончил с собой студент колледжа. Ранее молодой человек жаловался на проблемы с учебой и родителями.

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