«Королева марафонов» получила 5 лет тюрьмы

Posted 3 марта, 11:46
Published 3 марта, 11:46
Modified 3 марта, 11:48
Updated 3 марта, 11:48
Суд признал Блиновскую виновной в том, что она уклонялась от уплаты налогов. Сумма ее долга превысила 918 миллионов рублей, пишет MSK1.
Блогер проведет пять лет в ИК общего режима. Кроме того, суд ее оштрафовал на миллион рублей. Обвинение запрашивало 6 лет тюрьмы для подсудимой.
Напомним, Елену Блиновскую задержали весной 2023 года и возбудили в отношении нее уголовное дело. Сначала ее отправили под домашний арест, но после того, как она его нарушила, ее определили в СИЗО.