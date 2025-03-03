tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 11:46

Published 3 марта, 11:46

Modified 3 марта, 11:48

Updated 3 марта, 11:48

Суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии

«Королева марафонов» получила 5 лет тюрьмы

3 марта 2025, 11:46
Фото: MSK1.

Суд приговорил Елену Блиновскую к 5 годам колонии

Блогеру Елене Блиновской вынесли судебный приговор по ее уголовному делу.

Суд признал Блиновскую виновной в том, что она уклонялась от уплаты налогов. Сумма ее долга превысила 918 миллионов рублей, пишет MSK1.

Блогер проведет пять лет в ИК общего режима. Кроме того, суд ее оштрафовал на миллион рублей. Обвинение запрашивало 6 лет тюрьмы для подсудимой.

Напомним, Елену Блиновскую задержали весной 2023 года и возбудили в отношении нее уголовное дело. Сначала ее отправили под домашний арест, но после того, как она его нарушила, ее определили в СИЗО.

Королева марафонов нарушила домашний арест. Блиновскую отправили в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-министру транспорта в Свердловской области запросили 9 лет тюрьмы за взяткуСвердловский суд ужесточил наказание за смертельный метанолЖитель Камышловского района пытался сжечь дом соседки за оскорбления
#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Москва#Уголовное дело#Штраф#Приговор#Налоги#Колония#Обвинение#Екатеринбург#Елена Блиновская
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика