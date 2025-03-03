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Posted 3 марта, 04:26

Published 3 марта, 04:26

Modified 3 марта, 04:28

Updated 3 марта, 04:28

В Нижнем Тагиле скончался член Гильдии неигрового кино Виталий Скорев

Легендарный киновед Виталий Скорев скончался в Нижнем Тагиле

3 марта 2025, 04:26
Фото: Кинотеатр «Красногвардеец».

В Нижнем Тагиле скончался член Гильдии неигрового кино Виталий Скорев

Методист кинотеатра «Красногвардеец», а также член Гильдии неигрового кино и ТВ Виталий Скорев.

В кинотеатре о нем отзываются как о легендарном киноведе, который очень любил кино. Скорев всю жизнь изучал искусство и открывал его зрителям, учил понимать язык кино и разбираться в образах, сообщает кинотеатр на своей странице Вконтакте.

Виталий является создателем множества киноклубов. Также он внес свой вклад в фестивальное кинодвижение. О дате и месте прощания пока не сообщается.

В комментариях многие жители Нижнего Тагила оставляют теплые комментарии.

Большая-большая пустота Но Виталий ещё не раз напомнит, что человек прекрасен делами, идеями и умением воплощать замыслы, несмотря ни на что, — пишет Юлия Егорова.
Он жил кино, а его рассказы о фильмах, заряжали и вдохновляли зрителей своей энергетикой, сложно поверить, что следующие кинофестивали уже без него, — говорит Светлана Федорова.
Искренне рад, что удалось несколько лет назад, познакомиться с этим уникальным человеком. С огромным удовольствием ездили из Качканара на его кинолекции. Навсегда в сердце. Спасибо Виталий, — написал Егор Драничников.

Ранее стало известно о смерти основателя движения «Вело-Город» Константина Мочалова.

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