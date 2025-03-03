Магнитные бури накроют Свердловскую область в ближайшие дни

Специалисты Гисметео сообщают, что во вторник и в среду в регионе индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов по девятибалльной шкале. А вот температура воздуха в ближайшие дни значительно не поменяется: до -3 градусов днем, до -14 градусов ночью.