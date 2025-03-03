Магнитные бури накроют Свердловскую область в ближайшие дни

Posted 3 марта, 14:20
Published 3 марта, 14:20
Modified 3 марта, 14:22
Updated 3 марта, 14:22
Специалисты Гисметео сообщают, что во вторник и в среду в регионе индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов по девятибалльной шкале. А вот температура воздуха в ближайшие дни значительно не поменяется: до -3 градусов днем, до -14 градусов ночью.
Данные о приближающихся магнитных бурях на Свердловскую область подтверждают и другие метеорологи. Индекс Ap, который отражает геомагнитную активность, в ближайшие два дня поднимется с 8 до 25 баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.