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Posted 3 марта, 14:20

Published 3 марта, 14:20

Modified 3 марта, 14:22

Updated 3 марта, 14:22

Магнитные бури накроют Свердловскую область в ближайшие дни

Магнитные бури накроют Свердловскую область в ближайшие дни

3 марта 2025, 14:20
Фото: Изображение Midjourney.
4 и 5 марта 2025 года метеорологи прогнозируют в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, магнитные бури.

Специалисты Гисметео сообщают, что во вторник и в среду в регионе индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов по девятибалльной шкале. А вот температура воздуха в ближайшие дни значительно не поменяется: до -3 градусов днем, до -14 градусов ночью.

Фото: Скриншот сайта Гмсметео

Данные о приближающихся магнитных бурях на Свердловскую область подтверждают и другие метеорологи. Индекс Ap, который отражает геомагнитную активность, в ближайшие два дня поднимется с 8 до 25 баллов, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Скриншот сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Ранее редакция TagilCity.ru рассказала о прогнозе погоды на весну 2025 года в Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Солнце#Прогноз погоды#Синоптики#Весна#Природа#Март#Екатеринбург#Магнитные бури
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