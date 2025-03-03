Мальчик в Первоуральске перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

Posted 3 марта, 13:48
Published 3 марта, 13:48
Modified 3 марта, 13:50
Updated 3 марта, 13:50
Школьник переходил дорогу в неположенном месте. В это же время по проезжей части ехал автомобиль, который сбил мальчика, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавшего ребенка отвезли в клинику. Водитель машины в момент ЧП был в трезвом состоянии. Информацию о случившемся передадут в ПДН, а также будет проведена проверка в школе, где учится мальчик.
Напомним, 3 марта в Екатеринбурге водитель легковой машины сбил пешехода из-за того, что отвлекся на другой автомобиль.