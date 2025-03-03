tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта, 13:48

Published 3 марта, 13:48

Modified 3 марта, 13:50

Updated 3 марта, 13:50

Мальчик в Первоуральске перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

Мальчик в Первоуральске перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину

3 марта 2025, 13:48
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Первоуральске 11-летний мальчик попал под колеса автомобиля Lada Priora на улице Вайнера. Авария случилась 3 марта 2025 года.

Школьник переходил дорогу в неположенном месте. В это же время по проезжей части ехал автомобиль, который сбил мальчика, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавшего ребенка отвезли в клинику. Водитель машины в момент ЧП был в трезвом состоянии. Информацию о случившемся передадут в ПДН, а также будет проведена проверка в школе, где учится мальчик.

Напомним, 3 марта в Екатеринбурге водитель легковой машины сбил пешехода из-за того, что отвлекся на другой автомобиль.

Движение на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле осложнено из-за ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчик в Богдановичском районе попал под машинуВодитель иномарки отвлекся и наехал на пешехода в ЕкатеринбургеВ Нижнем Тагиле водитель иномарки устроил массовое ДТП с грузовиком
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ЧП#Мальчик#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика