Метапневмовирус 2025 в Свердловской области: симптомы, диагностика и лечение

Что такое метапневмовирус и как происходит заражение? Кто входит в группу риска? Основные симптомы заболевания метапневмовирусом Диагностика инфекции Лечение и профилактика Есть ли метапневмовирус в Свердловской области

Метапневмовирусная инфекция — редкий, но коварный вирус, который может затронуть как детей, так и взрослых. Несмотря на схожесть симптомов с обычной простудой, он не всегда так безобиден: в некоторых случаях инфекция вызывает серьезные осложнения и требует тщательного медицинского контроля.