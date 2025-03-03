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Posted 3 марта, 10:41

Published 3 марта, 10:41

Modified 3 марта, 10:44

Updated 3 марта, 10:44

Метапневмовирус очень заразен и быстро распространяется среди детей

Метапневмовирус 2025 в Свердловской области: симптомы, диагностика и лечение

3 марта 2025, 10:41
Фото: 1MI. Метапневмовирус очень заразен и быстро распространяется среди детей
Метапневмовирусная инфекция — редкий, но коварный вирус, который может затронуть как детей, так и взрослых. Несмотря на схожесть симптомов с обычной простудой, он не всегда так безобиден: в некоторых случаях инфекция вызывает серьезные осложнения и требует тщательного медицинского контроля.

Что такое метапневмовирус и как происходит заражение?

Метапневмовирус (hMPV) — это вирусная инфекция, которая поражает дыхательные пути и особенно активна зимой и ранней весной. И хотя сегодня СМИ наперебой пишут о новом опасном вирусе из Китая, это не совсем так.

Первые случаи заболевания метапневмовирусом были зарегистрированы в 2001 году, ежегодные вспышки фиксируются и контролируются, — отметила в беседе с «Доктор Питер» терапевт Валентина Глазьева.

А вот зародился метапневмовирус, как и многие другие опасные инфекции — COVID-19, птичий грипп и т. д., действительно в Китае. И этому, по словам доктора Глазьевой, есть вполне логичное объяснение: высокая плотность населения и жаркий климат с повышенной влажностью.

Многие опасные вирусные инфекции, в том числе и пневмовирус, зародились в Китае
Многие опасные вирусные инфекции, в том числе и пневмовирус, зародились в Китае. Фото: 1MI

Заразиться метапневмовирусом можно воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или разговоре с больным человеком. Опасность вируса заключается в его высокой заразности, особенно в закрытых помещениях и детских коллективах.

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Кто входит в группу риска?

Этот вирус может поражать людей любого возраста, но наиболее уязвимы дети до 5 лет, особенно недоношенные или со слабым иммунитетом, пожилые люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, включая кистозный фиброз.

А вот подростки, по словам эксперта лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, переносят эту болезнь относительно легко и довольно быстро выздоравливают.

Основные симптомы заболевания метапневмовирусом

Инкубационный период метапневмовируса составляет 3–5 дней. Симптомы могут варьироваться от легкой простуды до серьезных поражений нижних дыхательных путей:

  • Заложенность носа, боль в горле, першение и кашель.
  • Повышенная температура, усталость, слабость.
  • Трудности с дыханием, одышка.
  • У детей может начаться бронхиолит или обструктивный бронхит.

При появлении первых симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.

Метапневмовирус часто дает осложнения на органы дыхания. Быстро поставить диагноз помогут современные методы обследования
Метапневмовирус часто дает осложнения на органы дыхания. Быстро поставить диагноз помогут современные методы обследования. Фото: 1MI

Диагностика инфекции

Определить метапневмовирус помогает лабораторная диагностика. Это стандартный набор исследований, включающий ПЦР-исследования мазков из носоглотки, иммуноферментный анализ крови на антитела и рентгенография органов грудной клетки для исключения пневмонии.

Лечение и профилактика

К сожалению, специфического препарата для уничтожения вируса не существует. Специалисты международного медицинского центра ACIBADEM Healthcare Group считают, что из противовирусных препаратов наиболее эффективен в лечении метапневмовируса рибавирин.

Рибавирин объединяется с РНК вируса, чтобы остановить его рост. Этот основной способ его работы заключается в блокировании способности вируса копировать себя, — отмечают эксперты.

Однако использовать противовирусные препараты необходимо только по назначению врача, потому что применение рибавирина требует тщательного контроля за состоянием пациента.

Если вы подозреваете у себя метапневмовирус, самолечением лучше не заниматься
Если вы подозреваете у себя метапневмовирус, самолечением лучше не заниматься. Фото: 1MI

Основное лечение метапневмовируса — все-таки симптоматическое и направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. Это и использование жаропонижающих и противовоспалительных препаратов, и ингаляции для очищения бронхов в случае необходимости, и поддержание уровня жидкости в организме, и постельный режим.

Есть ли метапневмовирус в Свердловской области

Представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили в беседе с РИА новости, что случаи метапневмовируса на Урале единичны. В Свердловской области, как и в предыдущие годы, фиксируют отдельные случаи метапневмовируса, парагриппа и боковируса.

В пресс-службе ведомства опровергли сообщения о вспышках метапневмовируса, заявив, что проводят регулярный мониторинг вирусов через анализы заболевших. Среди выявленных инфекций также присутствуют грипп A и B, риновирусы, коронавирусы и другие возбудители ОРВИ.

Ранее эксперты Минздрава РФ напомнили о том, как поддержать работу иммунитета в периоды подъема заболеваемости ОРВИ.

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