Метапневмовирус 2025 в Свердловской области: симптомы, диагностика и лечение

Posted 3 марта, 10:41
Published 3 марта, 10:41
Modified 3 марта, 10:44
Updated 3 марта, 10:44
Метапневмовирус (hMPV) — это вирусная инфекция, которая поражает дыхательные пути и особенно активна зимой и ранней весной. И хотя сегодня СМИ наперебой пишут о новом опасном вирусе из Китая, это не совсем так.
Первые случаи заболевания метапневмовирусом были зарегистрированы в 2001 году, ежегодные вспышки фиксируются и контролируются, — отметила в беседе с «Доктор Питер» терапевт Валентина Глазьева.
А вот зародился метапневмовирус, как и многие другие опасные инфекции — COVID-19, птичий грипп и т. д., действительно в Китае. И этому, по словам доктора Глазьевой, есть вполне логичное объяснение: высокая плотность населения и жаркий климат с повышенной влажностью.
Заразиться метапневмовирусом можно воздушно-капельным путем: при кашле, чихании или разговоре с больным человеком. Опасность вируса заключается в его высокой заразности, особенно в закрытых помещениях и детских коллективах.
Этот вирус может поражать людей любого возраста, но наиболее уязвимы дети до 5 лет, особенно недоношенные или со слабым иммунитетом, пожилые люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями, включая кистозный фиброз.
А вот подростки, по словам эксперта лаборатории «Гемотест» Романа Иванова, переносят эту болезнь относительно легко и довольно быстро выздоравливают.
Инкубационный период метапневмовируса составляет 3–5 дней. Симптомы могут варьироваться от легкой простуды до серьезных поражений нижних дыхательных путей:
При появлении первых симптомов необходимо сразу обратиться к врачу.
Определить метапневмовирус помогает лабораторная диагностика. Это стандартный набор исследований, включающий ПЦР-исследования мазков из носоглотки, иммуноферментный анализ крови на антитела и рентгенография органов грудной клетки для исключения пневмонии.
К сожалению, специфического препарата для уничтожения вируса не существует. Специалисты международного медицинского центра ACIBADEM Healthcare Group считают, что из противовирусных препаратов наиболее эффективен в лечении метапневмовируса рибавирин.
Рибавирин объединяется с РНК вируса, чтобы остановить его рост. Этот основной способ его работы заключается в блокировании способности вируса копировать себя, — отмечают эксперты.
Однако использовать противовирусные препараты необходимо только по назначению врача, потому что применение рибавирина требует тщательного контроля за состоянием пациента.
Основное лечение метапневмовируса — все-таки симптоматическое и направлено на облегчение симптомов и предотвращение осложнений. Это и использование жаропонижающих и противовоспалительных препаратов, и ингаляции для очищения бронхов в случае необходимости, и поддержание уровня жидкости в организме, и постельный режим.
Представители регионального управления Роспотребнадзора сообщили в беседе с РИА новости, что случаи метапневмовируса на Урале единичны. В Свердловской области, как и в предыдущие годы, фиксируют отдельные случаи метапневмовируса, парагриппа и боковируса.
В пресс-службе ведомства опровергли сообщения о вспышках метапневмовируса, заявив, что проводят регулярный мониторинг вирусов через анализы заболевших. Среди выявленных инфекций также присутствуют грипп A и B, риновирусы, коронавирусы и другие возбудители ОРВИ.
Ранее эксперты Минздрава РФ напомнили о том, как поддержать работу иммунитета в периоды подъема заболеваемости ОРВИ.