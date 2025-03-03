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Posted 3 марта, 16:06

Published 3 марта, 16:06

Modified 3 марта, 16:08

Updated 3 марта, 16:08

В Тагиле в последний путь проводят бойца СВО Владимира Литикова

«Молитесь за нас». В Тагиле простятся с бойцом СВО Владимиром Литиковым

3 марта 2025, 16:06
Фото: 1MI.

В Тагиле в последний путь проводят бойца СВО Владимира Литикова

В Нижнем Тагиле пройдут проводы жителя города Владимира Литикова, который геройски погиб в ходе СВО на Украине.

Владимир Александрович Литиков погиб 4 августа 2024 года в бою за освобождение села Сергеевка в ДНР. Родные и близкие ждали его дома, последними слова Владимира в разговоре с семьей были: «Молитесь за нас…». О гибели и прощании с бойцом сообщает похоронная служба «Реквием», в которой до ухода на СВО он проработал более 15 лет.

Его трудовой путь начался проводником поездов дальнего следования после окончания Нижнетагильского железнодорожного техникума в 1991 году, а затем Владимир Литиков сферу деятельности. Коллеги вспоминают его как отзывчивого, тактичного и настоящего друга. В работе и жизни он всегда поддерживал людей, находя нужные слова. Для близких он был заботливой опорой и примером стойкости.

Фото: похоронная служба «Реквием»

Его решение вступить в ряды защитников Родины стало естественным продолжением жизненных принципов — помогать, поддерживать, быть полезным. Это был невероятно светлый, добрый и мужественный человек.

Прощание с Владимиром Александровичем состоится во вторник, 4 марта, в похоронном доме «Реквием» в Нижнем Тагиле по адресу: ул. Челюскинцев, 47. Начало в 12:00.

Ране на СВО погиб бывший заместитель мэра Сергей Уткин.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Память#Похоронная служба#Прощание#ДНР#Екатеринбург#СВО#Реквием
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