«Молитесь за нас». В Тагиле простятся с бойцом СВО Владимиром Литиковым

Владимир Александрович Литиков погиб 4 августа 2024 года в бою за освобождение села Сергеевка в ДНР. Родные и близкие ждали его дома, последними слова Владимира в разговоре с семьей были: «Молитесь за нас…». О гибели и прощании с бойцом сообщает похоронная служба «Реквием», в которой до ухода на СВО он проработал более 15 лет.