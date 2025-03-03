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Posted 3 марта, 14:07

Published 3 марта, 14:07

Modified 3 марта, 14:09

Updated 3 марта, 14:09

МУП в Тавде выплатит сотрудникам долги по зарплате на сумму более 2 млн

МУП в Тавде выплатит сотрудникам долги по зарплате на сумму более 2 млн

3 марта 2025, 14:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Тавде муниципальное предприятие «Тавдинские инженерные системы» выплатит сотрудникам долг по зарплате, которую им не платили на протяжении двух месяцев.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что работники не получали деньги с ноября 2024 года по январь 2025 года. В связи с этим у руководства образовалась задолженность, размер которой превысил 2,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе областного надзорного органа.

В связи с этим ведомство вынесло постановление, согласно которому, организация должна выплатить сотрудникам все долги. Кроме того, предприятие оштрафовано на 10 тысяч рублей.

Напомним, военкомат в Артемовском выплатит больнице более 3 миллионов рублей за медицинские осмотры.

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