Неизвестные в ТГ-чатах угрожают нападением на школы Нижнего Тагила

Posted 3 марта, 18:57
Published 3 марта, 18:57
Modified 3 марта, 18:59
Updated 3 марта, 18:59
Информация об этом появляется в телеграм-чатах, первый из которых назывался «Нижний Тагил. Освобождение», он был создан 3 марта.
В чате неизвестные якобы готовят покушения на школы Нижнего Тагила. Дан список учебных заведений, сняты видео из помещений и с улиц города. Невозможно понять, действительно ли кадры были сделаны на территории нашего Нижнего Тагила.
В настоящее время первый канал недоступен, однако появляются другие с разными названиями.
Как сообщили редакции TagilCity.ru в полиции, проводится проверка:
По данному факту в полиции Нижнего Тагила уже организована проверка, — прокомментировали редакции в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».