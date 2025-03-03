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Posted 3 марта, 18:57

Published 3 марта, 18:57

Modified 3 марта, 18:59

Updated 3 марта, 18:59

Неизвестные в ТГ-чатах угрожают нападением на школы Нижнего Тагила

Неизвестные в ТГ-чатах угрожают нападением на школы Нижнего Тагила

3 марта 2025, 18:57
Фото: Изображение Midjourney.
Вечером 3 марта в школьных чатах Нижнего Тагила стала распространяться информация о том, что неизвестные готовят покушения на школы Нижнего Тагила.

Информация об этом появляется в телеграм-чатах, первый из которых назывался «Нижний Тагил. Освобождение», он был создан 3 марта.

В чате неизвестные якобы готовят покушения на школы Нижнего Тагила. Дан список учебных заведений, сняты видео из помещений и с улиц города. Невозможно понять, действительно ли кадры были сделаны на территории нашего Нижнего Тагила.

В настоящее время первый канал недоступен, однако появляются другие с разными названиями.

Как сообщили редакции TagilCity.ru в полиции, проводится проверка:

По данному факту в полиции Нижнего Тагила уже организована проверка, — прокомментировали редакции в пресс-службе ММУ МВД «Нижнетагильское».
#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Свердловская область#Полиция#Угроза#ЧП#Теракт#Екатеринбург#Инцидент
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