Опасный улов: в свердловских «Светофорах» нашли 30 видов сомнительных консервов

Специалисты рекомендуют потребителям оставаться бдительными. Если возникли сомнения в происхождении товара, стоит обратить внимание на маркировку, документы и отзывы о магазине. Продукция с явными дефектами упаковки или без необходимых сведений об изготовителе может нести риски для здоровья.