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Posted 3 марта, 15:48

Published 3 марта, 15:48

Modified 3 марта, 15:50

Updated 3 марта, 15:50

В свердловских магазинах «Светофор» найдены опасные консервы

Опасный улов: в свердловских «Светофорах» нашли 30 видов сомнительных консервов

3 марта 2025, 15:48
Фото: Изображение от freepik.

В свердловских магазинах «Светофор» найдены опасные консервы

В магазинах сети «Светофор» в Свердловской области обнаружили 30 видов консервов неизвестного происхождения. Россельхознадзор выявил грубые нарушения безопасности — от отсутствия документов до антисанитарных условий.

С конца января до конца февраля инспекторы Россельхознадзора проводили серию проверок в 19 магазинах сети «Светофор» на территории Свердловской области. В результате инспекторы нашли 30 видов рыбных и мясных консервов с нарушениями, сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция не имела никакой документации, подтверждающей качество, происхождение и безопасность. Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза, это недопустимо, так как угрожает здоровью потребителей.

Это не первая ситуация, связанная с опасной продукцией и санитарными проблемами в магазинах сети. Ранее Россельхознадзор сообщал о нахождении мух, тараканов и даже грызунов в торговых залах. По всей России из-за подобных нарушений временно закрыли порядка 80 магазинов.

Специалисты рекомендуют потребителям оставаться бдительными. Если возникли сомнения в происхождении товара, стоит обратить внимание на маркировку, документы и отзывы о магазине. Продукция с явными дефектами упаковки или без необходимых сведений об изготовителе может нести риски для здоровья.

Ранее магазины «Светофор», известные низкими ценами, стали объектом пристального внимания со стороны надзорных органов. Ранее Россельхознадзор забраковал 65 партий «молочки», рыбной и мясной продукции, а также овощей.

Эксперт не уверен в справедливости решений о закрытии магазинов «Светофор»
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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Светофор#Россельхознадзор#Нарушения#Екатеринбург#Консервы#Санитарные условия#Проверки#Безопасность продуктов
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