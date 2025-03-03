«Оскар» не приедет в Россию: стали известны обладатели премии за достижения в кино

В 2025 году отечественный зритель с нетерпением ждал церемонию вручения, ведь первым в России номинантом на «Оскар» стал 32-летний Юра Борисов (здесь мы не учитываем победу Никиты Михалкова за «Лучший фильм на иностранном языке», одержанную в период СССР). О том, что исполнитель одной из ролей в «Аноре» может получить заветную статуэтку, стало известно 23 января. До этого Юра проиграл в борьбе за «Золотой глобус» и BAFTA (Британская общественно-благотворительная организация).