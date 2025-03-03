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Posted 3 марта, 08:46

Published 3 марта, 08:46

Modified 3 марта, 08:48

Updated 3 марта, 08:48

Юра Борисов с женой на премии «Оскар»

«Оскар» не приедет в Россию: стали известны обладатели премии за достижения в кино

3 марта 2025, 08:46
Фото: РБК. Юра Борисов с женой на премии «Оскар»

В США объявили победителей кинопремии «Оскар-2025»

В США завершилась церемония вручения «Оскара» — одной из самых главных наград в мире, вручаемых за достижения в области кино. Россиянин Юра Борисов, который мог получить статуэтку за «Лучшую мужскую роль второго плана», уехал домой без награды.

В 2025 году отечественный зритель с нетерпением ждал церемонию вручения, ведь первым в России номинантом на «Оскар» стал 32-летний Юра Борисов (здесь мы не учитываем победу Никиты Михалкова за «Лучший фильм на иностранном языке», одержанную в период СССР). О том, что исполнитель одной из ролей в «Аноре» может получить заветную статуэтку, стало известно 23 января. До этого Юра проиграл в борьбе за «Золотой глобус» и BAFTA (Британская общественно-благотворительная организация).

Российский актер Юра Борисов с женой на премии «Оскар»
Российский актер Юра Борисов с женой на премии «Оскар». Фото: Getty Images

Однако надежды оказались напрасны, победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» одержал Киран Калкин за игру в «Настоящей боли». К слову, актер является родственником Маколея Калкина, сыгравшего Кевина в дилогии «Один дома». При этом сам Киран сыграл в картинах любителя газировки Фуллера. Кроме россиянина, отреагировавшего на проигрыш лишь улыбкой, награду могли забрать Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Прошлогодний победитель Роберт Дауни-младший, объявлявший победителя, оценил успех Юры Борисова:

Юра Борисов был невероятен в «Аноре». Ты попал в мир большого успеха, ты точно занял свое место, брат!
Победитель «Оскара-2025» за «Лучшую мужская роль второго плана» Киран Калкин
Победитель «Оскара-2025» за «Лучшую мужская роль второго плана» Киран Калкин. Фото: Кинопоиск

А теперь обо всем по порядку. Объявляем остальных победителей важнейшей на планете кинопремии.

«Лучший фильм» на «Оскаре-2025»

Именно «Анора» под авторством Шона Бейкера взяла «Оскар». Драма с элементами комедии и путешествий должна была появиться гораздо раньше. Идея о создании картины появилась еще в конце прошлого века. По всей видимости, созданное чудо пришлось ко времени именно сегодня. Всего в номинации участвовало 10 кинолент, в том числе «Конклав», «Субстанция» и «Злая».

Лучший режиссер на «Оскаре-2025»

Вы не поверите, но это Шон Бейкер за фильм «Анора». «За бортом» остались четыре режиссера — Корали Фаржа, Жак Одиар, Брейди Корбе и Джеймс Мэнголд.

Шон Бейкер получила «Оскар — 2025» за фильм «Анора»
Шон Бейкер получила «Оскар — 2025» за фильм «Анора». Фото: Rob Latour / Shutterstock

«Лучшая мужская роль» на «Оскаре-2025»

Эдриан Броуди уже получал эту награду более 20 лет назад. И вот, спустя столько лет, статуэтка вновь в его руках за фильм «Бруталист». Упустили «Оскар» Рэйф Файнс, сыгравший в свое время главного злодея Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, Себастиан Стэн, исполнивший роль молодого Дональда Трампа, набирающий популярность Тимоти Шаламе и Колман Доминго.

Лучшая женская роль на «Оскаре-2025»

Майки Мэдисон — за фильм «Анора». Актриса обошла Деми Мур, которой, кстати, и пророчили победу, а также Синтию Эриво и еще двух других номинанток.

Майки Мэдисон получила «Оскар — 2025» за роль в фильме «Анора»
Майки Мэдисон получила «Оскар — 2025» за роль в фильме «Анора». Фото: Кинопоиск

«Лучшая женская роль второго плана» на «Оскаре-2025»

Заветную премию за роль в картине «Эмилия Перес» получила Зои Салдана, опередив Ариану Гранде.

«Лучшая операторская работа» на «Оскаре-2025»

Лол Кроули за фильм «Бруталист» опередил операторов второй «Дюны», «Эмилии Перес», «Носферату» и «Марии». В последней главную роль сыграла Анджелина Джоли, которая, по словам кинокритиков, очень рассчитывала на номинацию.

Зои Салдана победитель за «Лучшую женскаую роль второго плана» на «Оскаре-2025»
Зои Салдана победитель за «Лучшую женскаую роль второго плана» на «Оскаре-2025». Фото: Кинопоиск

Другие победители «Оскара-2025»

  • «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Снова Шон Бейкер и его «Анора». Всего американский специалист забрал три награды;
  • «Лучший адаптированный сценарий» — Питер Строан («Конклав»). Примечательно, что у фильма достаточно высокий рейтинг на всех российских онлайн-платформах;
  • «Лучший анимационный фильм» — «Поток». Мультфильм про черного кота, спасающегося от потопа. Весьма и весьма необычная история;
  • «Лучший документальный фильм» — «Нет другой земли» — рассказывает о сопротивляющемся израильским военным палестинском народе во главе с активистом Базеле Адре;
  • «Лучший оригинальный саундтрек» — Дэниэл Блумберг («Бруталист»);
  • «Лучшая песня» — El Mal («Эмилия Перес»);
  • «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звук» — «Дюна: Часть вторая»;
  • «Лучший грим и прически» — «Субстанция»;
  • «Лучшие костюмы» — Пол Тэйзуэлл и Лучшая работа художника-постановщика — («Злая»);
  • «Лучший короткометражный игровой фильм» — «Я не робот» — научная фантастика на голландском языке;
  • «Лучший короткометражный анимационный фильм» — «В тени кипариса» — затрагивает отношения отцов и детей, а также дает зрителю возможность познакомиться со своими внутренними демонами;
  • «Лучший короткометражный документальный фильм» — «Единственная девушка в оркестре» — освещает историю гениальной контрабасистки, первой в мире попавшей в Нью-Йоркский филармонический оркестр.

Напомним, в 2024 году актриса из Екатеринбурга стала обладательницей «порно-Оскара».

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