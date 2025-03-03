«Оскар» не приедет в Россию: стали известны обладатели премии за достижения в кино

Posted 3 марта, 08:46
Published 3 марта, 08:46
Modified 3 марта, 08:48
Updated 3 марта, 08:48
В 2025 году отечественный зритель с нетерпением ждал церемонию вручения, ведь первым в России номинантом на «Оскар» стал 32-летний Юра Борисов (здесь мы не учитываем победу Никиты Михалкова за «Лучший фильм на иностранном языке», одержанную в период СССР). О том, что исполнитель одной из ролей в «Аноре» может получить заветную статуэтку, стало известно 23 января. До этого Юра проиграл в борьбе за «Золотой глобус» и BAFTA (Британская общественно-благотворительная организация).
Однако надежды оказались напрасны, победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» одержал Киран Калкин за игру в «Настоящей боли». К слову, актер является родственником Маколея Калкина, сыгравшего Кевина в дилогии «Один дома». При этом сам Киран сыграл в картинах любителя газировки Фуллера. Кроме россиянина, отреагировавшего на проигрыш лишь улыбкой, награду могли забрать Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.
Прошлогодний победитель Роберт Дауни-младший, объявлявший победителя, оценил успех Юры Борисова:
Юра Борисов был невероятен в «Аноре». Ты попал в мир большого успеха, ты точно занял свое место, брат!
А теперь обо всем по порядку. Объявляем остальных победителей важнейшей на планете кинопремии.
Именно «Анора» под авторством Шона Бейкера взяла «Оскар». Драма с элементами комедии и путешествий должна была появиться гораздо раньше. Идея о создании картины появилась еще в конце прошлого века. По всей видимости, созданное чудо пришлось ко времени именно сегодня. Всего в номинации участвовало 10 кинолент, в том числе «Конклав», «Субстанция» и «Злая».
Вы не поверите, но это Шон Бейкер за фильм «Анора». «За бортом» остались четыре режиссера — Корали Фаржа, Жак Одиар, Брейди Корбе и Джеймс Мэнголд.
Эдриан Броуди уже получал эту награду более 20 лет назад. И вот, спустя столько лет, статуэтка вновь в его руках за фильм «Бруталист». Упустили «Оскар» Рэйф Файнс, сыгравший в свое время главного злодея Волан-де-Морта в фильмах о Гарри Поттере, Себастиан Стэн, исполнивший роль молодого Дональда Трампа, набирающий популярность Тимоти Шаламе и Колман Доминго.
Майки Мэдисон — за фильм «Анора». Актриса обошла Деми Мур, которой, кстати, и пророчили победу, а также Синтию Эриво и еще двух других номинанток.
Заветную премию за роль в картине «Эмилия Перес» получила Зои Салдана, опередив Ариану Гранде.
Лол Кроули за фильм «Бруталист» опередил операторов второй «Дюны», «Эмилии Перес», «Носферату» и «Марии». В последней главную роль сыграла Анджелина Джоли, которая, по словам кинокритиков, очень рассчитывала на номинацию.