Почему семена на рассаду отказываются прорастать: 5 главных врагов всхожести

Дома мы вряд ли сможем обеспечить такой же идеальный климат, как в пирамидах, однако можно попытаться сохранить семена, положив их в пластиковые контейнеры с герметичной крышкой или пакеты. Если вы распечатали пакетик, но использовали не все семена, сверните его в рулон, закрепите скрепками и уберите в общий пакет или ящик.