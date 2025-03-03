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Posted 3 марта, 14:54

Published 3 марта, 14:54

Modified 3 марта, 14:56

Updated 3 марта, 14:56

Семена не любят резких перепадов температуры и повышенную влажность

Почему семена на рассаду отказываются прорастать: 5 главных врагов всхожести

3 марта 2025, 14:54
Фото: 1MI. Семена не любят резких перепадов температуры и повышенную влажность
Рубрика
Дом и сад
Ваши семена отказываются прорастать, и весь посевной план под угрозой? Разберемся в основных причинах плохой всхожести и узнаем, как правильно хранить посевной материал, чтобы каждое семечко дало крепкий росток.

Одна из самых распространенных причин плохой всхожести — использование некачественного посевного материала. Часто это происходит, когда семена продавались по акции или шли бесплатно бонусом к другой покупке. Также проблемы возникают, если вы используете свои семена, собранные на огороде, которые пролежали долгое время, пишет автор канала «Ваше хозяйство».

Семена каждого из растений имеют свои сроки хранения и особенности. Как правило, когда срок годности истекает, семена становятся некондиционными. Если вам жалко их выбрасывать, посадите эти зернышки отдельно, чтобы в случае неудачи не остаться совсем без рассады.

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Если вы заготавливаете свои семена, то не надейтесь на свою память — лучше подпишите каждый пакетик или контейнер. Так вы всегда будете знать, сколько времени прошло, и стоит ли использовать этот посевной материал.

Время сохранения годности семян растений напрямую зависит от особенностей конкретной культуры и условий хранения. Для большинства растений оптимальными будут следующие условия:

  • температура от 10 до 15°С;
  • влажность воздуха около 50%;
  • ограниченный доступ воздуха.
От качества семян во многом зависит и живучесть рассады
От качества семян во многом зависит и живучесть рассады. Фото: 1MI

Конечно, некоторые культуры могут похвастаться феноменальной живучестью. Известны случаи, когда семена пшеницы, пролежавшие не одну тысячу лет и обнаруженные в раскопанных гробницах фараонов, оказывались всхожими.

Дома мы вряд ли сможем обеспечить такой же идеальный климат, как в пирамидах, однако можно попытаться сохранить семена, положив их в пластиковые контейнеры с герметичной крышкой или пакеты. Если вы распечатали пакетик, но использовали не все семена, сверните его в рулон, закрепите скрепками и уберите в общий пакет или ящик.

Периодически семена нужно проветривать. Также не стоит держать их рядом батареей отопления. Самое подходящее место — ящик комода или шкаф.

Ранее эксперты-садоводы объяснили, почему рассада начинает вытягиваться, и как с этим бороться.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Температура#Семена#Рассада#Влажность#Дом и сад#КЦ#Хранение семян#Всхожесть
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