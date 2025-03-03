Почему семена на рассаду отказываются прорастать: 5 главных врагов всхожести

Posted 3 марта, 14:54
Published 3 марта, 14:54
Modified 3 марта, 14:56
Updated 3 марта, 14:56
Одна из самых распространенных причин плохой всхожести — использование некачественного посевного материала. Часто это происходит, когда семена продавались по акции или шли бесплатно бонусом к другой покупке. Также проблемы возникают, если вы используете свои семена, собранные на огороде, которые пролежали долгое время, пишет автор канала «Ваше хозяйство».
Семена каждого из растений имеют свои сроки хранения и особенности. Как правило, когда срок годности истекает, семена становятся некондиционными. Если вам жалко их выбрасывать, посадите эти зернышки отдельно, чтобы в случае неудачи не остаться совсем без рассады.
Если вы заготавливаете свои семена, то не надейтесь на свою память — лучше подпишите каждый пакетик или контейнер. Так вы всегда будете знать, сколько времени прошло, и стоит ли использовать этот посевной материал.
Время сохранения годности семян растений напрямую зависит от особенностей конкретной культуры и условий хранения. Для большинства растений оптимальными будут следующие условия:
Конечно, некоторые культуры могут похвастаться феноменальной живучестью. Известны случаи, когда семена пшеницы, пролежавшие не одну тысячу лет и обнаруженные в раскопанных гробницах фараонов, оказывались всхожими.
Дома мы вряд ли сможем обеспечить такой же идеальный климат, как в пирамидах, однако можно попытаться сохранить семена, положив их в пластиковые контейнеры с герметичной крышкой или пакеты. Если вы распечатали пакетик, но использовали не все семена, сверните его в рулон, закрепите скрепками и уберите в общий пакет или ящик.
Периодически семена нужно проветривать. Также не стоит держать их рядом батареей отопления. Самое подходящее место — ящик комода или шкаф.