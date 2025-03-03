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Posted 3 марта, 03:53

Published 3 марта, 03:53

Modified 3 марта, 03:55

Updated 3 марта, 03:55

В Ирбитском районе полицейский напал на нетрезвого дебошира

Полицейский напал на пьяного дебошира в Ирбитском районе

3 марта 2025, 03:53
Фото: 1MI.

В Ирбитском районе полицейский напал на нетрезвого дебошира

Участковый полиции напал на нетрезвого мужчину. Инцидент случился в одном из сел Ирбитского района 27 февраля. Следственный комитет уже проводит проверку по данному факту.

Предварительно известно, что полицейский прибыл в частный дом на вызов. Сообщалось, что нетрезвый мужчина совершает противоправные действия. В ходе общения случился конфликт и участковый напал на дебошира, сообщили в СК по Свердловской области.

Проверка поможет выяснить все обстоятельства случившегося, а также решается вопрос о том, чтобы назначить экспертизы, проводятся опросы и запрашиваются характеристики.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в день инцидента сожительница дебошира обратилась к соседу, так как боялась пойти домой. Она рассказала о неадекватном поведении возлюбленного и попросила вызвать полицию. Когда участковый приехал, у него с нарушителем порядка случился конфликт.

На данный момент проводится служебная проверка, которая покажет, насколько законны были действия участкового и мужчины.

Ранее в Свердловской области мужчина угрожал топором полицейским и оскорблял их.

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