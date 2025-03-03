Полицейский напал на пьяного дебошира в Ирбитском районе

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в день инцидента сожительница дебошира обратилась к соседу, так как боялась пойти домой. Она рассказала о неадекватном поведении возлюбленного и попросила вызвать полицию. Когда участковый приехал, у него с нарушителем порядка случился конфликт.