Полицейский напал на пьяного дебошира в Ирбитском районе

Posted 3 марта, 03:53
Published 3 марта, 03:53
Modified 3 марта, 03:55
Updated 3 марта, 03:55
Предварительно известно, что полицейский прибыл в частный дом на вызов. Сообщалось, что нетрезвый мужчина совершает противоправные действия. В ходе общения случился конфликт и участковый напал на дебошира, сообщили в СК по Свердловской области.
Проверка поможет выяснить все обстоятельства случившегося, а также решается вопрос о том, чтобы назначить экспертизы, проводятся опросы и запрашиваются характеристики.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в день инцидента сожительница дебошира обратилась к соседу, так как боялась пойти домой. Она рассказала о неадекватном поведении возлюбленного и попросила вызвать полицию. Когда участковый приехал, у него с нарушителем порядка случился конфликт.
На данный момент проводится служебная проверка, которая покажет, насколько законны были действия участкового и мужчины.