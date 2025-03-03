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Posted 3 марта, 07:00

Published 3 марта, 07:00

Modified 3 марта, 07:02

Updated 3 марта, 07:02

В Екатеринбурге мошенники убедили девочку перевести им почти 500 тысяч рублей

Школьница в Екатеринбурге отдала мошенникам почти полмиллиона

3 марта 2025, 07:00
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге мошенники убедили девочку перевести им почти 500 тысяч рублей

14-летняя девочка из Екатеринбурга отдала мошенникам около 500 тысяч рублей со счета ее родителей.

С девочкой связался неизвестный и сказал, что в городе сейчас редактируются электронные дневники и для того, чтобы подтвердить ее учетную запись, нужно назвать код, который придет ей на телефон в смс. Школьница его сообщила, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

После этого ей снова позвонили и сообщили, что с ней до этого разговаривал аферист и благодаря коду он получил доступ к аккаунтам самой девочки и ее матери на «Госуслугах». Кроме того, на ее маму якобы успели оформить кредит, а деньги отправили в запрещенные организации.

Действуя по инструкции злоумышленников, девочка взяла телефон мамы и перевела почти 500 тысяч рублей на указанный счет. Когда родители узнали о случившемся, они обратились в полицию.

Напомним, девушка из Екатеринбурга отдала аферистам деньги и украшения на общую сумму шесть миллионов рублей.

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