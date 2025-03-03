Школьница в Екатеринбурге отдала мошенникам почти полмиллиона

После этого ей снова позвонили и сообщили, что с ней до этого разговаривал аферист и благодаря коду он получил доступ к аккаунтам самой девочки и ее матери на «Госуслугах». Кроме того, на ее маму якобы успели оформить кредит, а деньги отправили в запрещенные организации.