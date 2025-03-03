Школьница в Екатеринбурге отдала мошенникам почти полмиллиона

Posted 3 марта, 07:00
Published 3 марта, 07:00
Modified 3 марта, 07:02
Updated 3 марта, 07:02
С девочкой связался неизвестный и сказал, что в городе сейчас редактируются электронные дневники и для того, чтобы подтвердить ее учетную запись, нужно назвать код, который придет ей на телефон в смс. Школьница его сообщила, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
После этого ей снова позвонили и сообщили, что с ней до этого разговаривал аферист и благодаря коду он получил доступ к аккаунтам самой девочки и ее матери на «Госуслугах». Кроме того, на ее маму якобы успели оформить кредит, а деньги отправили в запрещенные организации.
Действуя по инструкции злоумышленников, девочка взяла телефон мамы и перевела почти 500 тысяч рублей на указанный счет. Когда родители узнали о случившемся, они обратились в полицию.
Напомним, девушка из Екатеринбурга отдала аферистам деньги и украшения на общую сумму шесть миллионов рублей.