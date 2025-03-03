«Школу эвакуируют, дети мерзнут на улице»: в тагильскую школу наведались силовики

В telegram-канал TagilCity.ru написал один из наших читателей. Мужчина по имени Александр рассказал, что у школы № 4 проводят эвакуацию, а детей выгнали на улицу и заставили стоять на морозе. Редакция связалась с представителями школы и там опровергли это заявление, сообщив, что дети на улицу не выходили, а лишь только взрослые, при этом уточнив, что в школу наведались с проверкой силовики.