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Posted 3 марта, 14:25

Published 3 марта, 14:25

Modified 3 марта, 14:27

Updated 3 марта, 14:27

«Школу эвакуируют, дети мерзнут на улице»: в тагильскую школу наведались силовики

«Школу эвакуируют, дети мерзнут на улице»: в тагильскую школу наведались силовики

3 марта 2025, 14:25
Фото: 1MI.
В редакцию TagilCity.ru написал один из читателей, что в школе № 4 расположенной по адресу Энтузиастов, 1а провели эвакуацию. По словам жителя Нижнего Тагила детей выгнали на улицу и оставили на морозе. В школе факт эвакуации отрицают.

В telegram-канал TagilCity.ru написал один из наших читателей. Мужчина по имени Александр рассказал, что у школы № 4 проводят эвакуацию, а детей выгнали на улицу и заставили стоять на морозе. Редакция связалась с представителями школы и там опровергли это заявление, сообщив, что дети на улицу не выходили, а лишь только взрослые, при этом уточнив, что в школу наведались с проверкой силовики.

Никого не эвакуировали, выходили только взрослые. У нас был приезд служб, детей никаких не эвакуировали, не было у нас эвакуации. Силовики проводили свою какую-то проверку, — рассказали редакции TagilCity.ru в школе № 4.

По какой именно причине силовики приезжали в школу, не уточняется. Представители школы сослались на внутренние дела ведомства.

Ранее в Нижнем Тагиле объявили, что 5 марта по всему городу включат сирены для проверки технического состояния. Горожан попросили не беспокоиться.

Жителей Нижнего Тагила предупредили о включении сирен
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