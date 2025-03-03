«Школу эвакуируют, дети мерзнут на улице»: в тагильскую школу наведались силовики

Posted 3 марта, 14:25
Published 3 марта, 14:25
Modified 3 марта, 14:27
Updated 3 марта, 14:27
В telegram-канал TagilCity.ru написал один из наших читателей. Мужчина по имени Александр рассказал, что у школы № 4 проводят эвакуацию, а детей выгнали на улицу и заставили стоять на морозе. Редакция связалась с представителями школы и там опровергли это заявление, сообщив, что дети на улицу не выходили, а лишь только взрослые, при этом уточнив, что в школу наведались с проверкой силовики.
Никого не эвакуировали, выходили только взрослые. У нас был приезд служб, детей никаких не эвакуировали, не было у нас эвакуации. Силовики проводили свою какую-то проверку, — рассказали редакции TagilCity.ru в школе № 4.
По какой именно причине силовики приезжали в школу, не уточняется. Представители школы сослались на внутренние дела ведомства.
Ранее в Нижнем Тагиле объявили, что 5 марта по всему городу включат сирены для проверки технического состояния. Горожан попросили не беспокоиться.