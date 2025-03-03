Сирены, эстафета Победы, хамство в тагильском автобусе и новые магнитные бури

Posted 3 марта, 16:59
Published 3 марта, 16:59
Modified 3 марта, 17:01
Updated 3 марта, 17:01
В Нижнем Тагиле 5 марта 2025 года утром включат электросирены и уличные системы оповещения. В администрации города просят жителей не паниковать и продолжать свои дела. В прошлый раз проверка проходила в октябре 2024 года.
19 апреля в Нижнем Тагиле пройдет акция «Эстафета Победы», посвященная 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Акция началась в Бресте и Мурманске, а завершится 28 мая в Москве. В Тагиле пройдет присяга кадетов, визиты к памятным местам и концерт. Также ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с ФСБ. Нижний Тагил уже долгое время активно сохраняет память о пограничниках и поддерживает патриотические традиции.
В Нижнем Тагиле снова возникли проблемы с общественным транспортом. Один из местных жителей поделился неприятной ситуацией с водителем автобуса маршрута №55. По его словам, водитель не только опоздал, но и проехал мимо двух остановок, игнорируя людей, которые ждали свой автобус на морозе. Это вызвало возмущение у пассажиров и вновь подняло вопросы о качестве работы городского общественного транспорта.
В Нижнем Тагиле на днях скончался Виталий Скорев, методист кинотеатра «Красногвардеец» и член Гильдии неигрового кино и ТВ. Он оставил заметный след в мире кино, став известным киноведом и создателем киноклубов. Виталий страстно любил свою профессию и делился своими знаниями со зрителями. Многие жители Нижнего Тагила оставляют трогательные комментарии о Виталии Скореве, вспоминая о нем с теплотой.
5 марта 2025 года в Свердловской области, включая Нижний Тагил, ожидаются магнитные бури. По прогнозу метеорологов Гисметео, во вторник и среду индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов по девятибалльной шкале.