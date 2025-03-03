Сирены, эстафета Победы, хамство в тагильском автобусе и новые магнитные бури

В Нижнем Тагиле снова возникли проблемы с общественным транспортом. Один из местных жителей поделился неприятной ситуацией с водителем автобуса маршрута №55. По его словам, водитель не только опоздал, но и проехал мимо двух остановок, игнорируя людей, которые ждали свой автобус на морозе. Это вызвало возмущение у пассажиров и вновь подняло вопросы о качестве работы городского общественного транспорта.