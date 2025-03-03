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Posted 3 марта, 16:59

Published 3 марта, 16:59

Modified 3 марта, 17:01

Updated 3 марта, 17:01

Сирены, эстафета Победы, хамство в тагильском автобусе и новые магнитные бури

Сирены, эстафета Победы, хамство в тагильском автобусе и новые магнитные бури

3 марта 2025, 16:59
Фото: Изображение Midjourney.
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Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле 5 марта проверят систему оповещения. В город прибудут участники эстафеты к 80-летию Победы. Тагильчане недовольны работой водителя одного из городских автобусов. Скончался легендарный знаток кино Виктор Скорев. Свердловскую область ждет очередная порция магнитных бурь.

В Нижнем Тагиле 5 марта 2025 года утром включат электросирены и уличные системы оповещения. В администрации города просят жителей не паниковать и продолжать свои дела. В прошлый раз проверка проходила в октябре 2024 года.

Жителей Нижнего Тагила предупредили о включении сирен
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19 апреля в Нижнем Тагиле пройдет акция «Эстафета Победы», посвященная 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Акция началась в Бресте и Мурманске, а завершится 28 мая в Москве. В Тагиле пройдет присяга кадетов, визиты к памятным местам и концерт. Также ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с ФСБ. Нижний Тагил уже долгое время активно сохраняет память о пограничниках и поддерживает патриотические традиции.

Из Бреста в Москву через Тагил: город примет эстафету к 80-летию Победы
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В Нижнем Тагиле снова возникли проблемы с общественным транспортом. Один из местных жителей поделился неприятной ситуацией с водителем автобуса маршрута №55. По его словам, водитель не только опоздал, но и проехал мимо двух остановок, игнорируя людей, которые ждали свой автобус на морозе. Это вызвало возмущение у пассажиров и вновь подняло вопросы о качестве работы городского общественного транспорта.

Тагильчане пожаловались на хамство и безответственность водителя автобуса
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В Нижнем Тагиле на днях скончался Виталий Скорев, методист кинотеатра «Красногвардеец» и член Гильдии неигрового кино и ТВ. Он оставил заметный след в мире кино, став известным киноведом и создателем киноклубов. Виталий страстно любил свою профессию и делился своими знаниями со зрителями. Многие жители Нижнего Тагила оставляют трогательные комментарии о Виталии Скореве, вспоминая о нем с теплотой.

Легендарный киновед Виталий Скорев скончался в Нижнем Тагиле
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5 марта 2025 года в Свердловской области, включая Нижний Тагил, ожидаются магнитные бури. По прогнозу метеорологов Гисметео, во вторник и среду индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов по девятибалльной шкале.

Магнитные бури накроют Свердловскую область в ближайшие дни
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