«Скорая помощь» для праздника. Чем порадовать любимых женщин на 8 Марта

Posted 3 марта, 06:00
Published 3 марта, 06:00
Modified 3 марта, 06:00
Updated 3 марта, 06:00
А именно — о косметике. Строго говоря, такой подарок может легко завоевать сердце получателя, однако здесь нужен либо очень хороший подбор презента, либо доскональное знание предпочтений: косметика разнообразна и многогранна, а значит первый попавшийся экземпляр в магазине не просто «не подойдет», но даже может испортить праздник. Разумеется, такой вариант никого не устраивает, поэтому такой подарок следует подготавливать заранее и как можно аккуратнее («в лоб» узнавать цвет и марку тональника точно не стоит — ради интриги). Но, как удалось выяснить Городу55, есть и «экстренные варианты», подходящие многим за счет бережного действия и эксклюзивности.
Иногда подарком может стать и сама возможность выбора, благо сейчас существуют самые разные подарочные сертификаты и карты, способные покрыть большинство «хотелок» в области косметики. Мы смогли отыскать особенно креативный вариант — подарочные карты «Золотого яблока» с индивидуальным дизайном, созданным нейросетями. Такое «комбо» легко может быть и самостоятельным подарком, и стильным дополнением для основного презента — хуже точно не сделает, да и оформляется в считанные минуты: подарочную карту могут подготовить как в физическом варианте, так и в электронном — с мгновенной доставкой в личный кабинет адресата.
Кстати о дополнениях: хорошим бонусом к подарку на 8 Марта может стать и уходовая косметика. Во-первых, это самый универсальный вариант — всегда востребован, подходит большинству девушек и безопасен для репутации дарителя. Во-вторых, в этом сегменте рынка есть свои самородки, интересные большинству покупательниц: это может быть и питающая спрей-сыворотка для волос (их здоровье — одна из самых чувствительных тем для женщин), либо целый набор для ухода за кожей, выпущенный очень небольшим тиражом — вряд ли у подруг найдется такой же.
Кроме того, обрадовать милых дам можно и небольшим пополнением запасов самого популярного расходника — различных масок для лица. Здесь, например, можно обратить внимание на увлажняющие полугелевые маски (да, они поставляются сразу набором из 5 штук), либо на не совсем стандартные образцы: ночная маска для лица, напоминающая пудинг — звучит как минимум очень интересно.
Линейку подарков в виде уходовой косметики может продолжить парфюм: зачастую аромат может сказать куда больше слов. О любви в этот замечательный праздник (да и после него) может поведать сочетание цветов жасмина, туберозы, амбретты и сладкой ванили, сплетенных с нотами мускуса, ладана, какао и бобов тонка. Заманчивая композиция была подготовлена парфюмером Луизой Тернер специально для коллекции Les Eaux de Peau и уже успела полюбиться многим девушкам — вполне себе вариант, проверенный временем.
Другим необычным вариантом парфюма, способным подчеркнуть красоту и притягательность женщин (90% 5-звездочных отзывов все же о чем-то да говорят) может стать аромат, вобравший в себя ноты смородины, первых ландышей и ирисов — одно из лучших решений для праздника, ознаменовавшего начало весны.
Стоит отметить, что весенний праздник редко когда обходится без самых изысканных лакомств. Так что если у вас есть знакомая сладкоежка, неплохим подарком может стать и соответствующий аромат: цитрус, пралине и лакрица, дополненные благородным сочетанием фундука и мускуса, способных легко вернуть ощущение праздника даже спустя месяцы.
Такой эффект чем-то даже напоминает фотографии. К слову, некоторые мастера парфюмерного искусства способны воссоздать и ароматы целого города, так что любительнице путешествий может прийтись по душе и настоящий парфюмерный «портрет» гавани Портофино — цветы, нежность цитрусов и яркое ощущение солнечного уголка Итальянской Ривьеры надолго увлекут получателя подарка.
Этот раздел не просто так получил свое название — помните, мы уже упоминали о возможных сложностях в подборе декоративной косметики в качестве подарка? Если не уверены — по-прежнему лучшим решением будет вручение подарочной карты. Однако знание мельчайших косметических предпочтений виновницы торжества создает просто космические перспективы для подарка, ведь обычно девушки не ожидают такого внимания к деталям от мужчин.
Здесь можно порекомендовать сразу несколько вариантов: это и румяна — они применяются в большинстве видов существующих макияжей, и тени, насчитывающие десяток оттенков, отвечающих запросам даже профессиональных визажистов, и блеск для губ, способный не только подчеркнуть их красоту, но и придать объем и защиту (самое то для такой чувствительной зоны).
Кстати, нам удалось найти и очень необычный вариант декоративной косметики, способный заменить предыдущие три варианта разом — настоящий «крем без правил», готовый на самые разные эксперименты и яркие образы. Но честно предупредим — такой эксперимент лучше проводить по совместным договоренностям.
Само собой, в праздник нельзя оставлять без внимания не только женщин: в нем нуждаются и девочки, и девушки. Более того, очень часто они нуждаются едва ли не в большей заботе и внимании: даже однократное разочарование в празднике способно перечеркнуть все последующие праздничные даты.
К счастью, сейчас можно подобрать косметику практически на любой возраст — и некоторые ее экземпляры не только послужат полезным опытом ухода за собой, но и положительно скажутся на здоровье.
Например, многим детям очень нравится небольшой массаж перед сном: идеальным компаньоном для него может стать масло с лавандой и ромашкой — никогда еще косметические процедуры так не убаюкивали!
К слову, прием ванны ребенком тоже может обрести необычную форму — это зачастую сложное и напряженное мероприятие можно мягко перевести в формат игры с очень стойкой и густой пенной для ванн — оказывается, облачка пены могут быть подходящим материалом для творчества.
Ну, а заботу о здоровье кожи после веселых игр можно доверить целой комбинации масел сладкого миндаля, тмина и какао-бобов: они содержат в себе максимум полезных веществ и разрешены к применению буквально с первых дней жизни. Или обойтись одним средством, вобравшим в себя все лучшие компоненты природных масел — нежным и легким детским лосьоном на каждый день.
Со временем ребенок обязательно сможет сам позаботиться о себе. Вот только пенки, лосьоны и другая косметика вряд ли уйдут в прошлое — с возрастом в жизни девушки их станет только больше. И здесь лучшим подарком может оказаться возможность эксперимента: все необходимое для поиска своего стиля, идей для образов и многого другого.
На выручку родителям юной леди готовы прийти целые бренды: каждый из них способен предложить что-то свое, будь то бережный уход или целый «конструктор» для макияжа.
Среди уходовых средств можно отметить продукцию Orjena: этот бренд, несмотря на не самое широкое распространение, точно сможет позаботиться о коже подростка — несмотря на запредельную активность или небольшие проблемы из-за возраста.
Аналогичными возможностями способен похвастаться и YADAH — кроме восстанавливающих и защищающих кремов и эмульсий, этот бренд может продемонстрировать и некоторые образцы декоративной косметики — разумеется, безопасной для подростка. Кроме того, этот бренд представлен и более узкоспециализированными продуктами, предназначенными для работы с некоторыми возрастными проблемами — будь то прыщи или черные точки на носу.
Но что гораздо важнее, это совсем не исчерпывающий список «полезностей» для юных девушек, однако их выбор настолько велик, что собрать по-настоящему ценный и полезный подарок не составит никакого труда. Но все же напомним, что у подростка могут быть и свои предпочтения — тщательно скрываемые и охраняемые. Поэтому некоторые возможности совсем не обязательно облекать в материальную форму — достаточно просто поспособствовать исполнению желаний.
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