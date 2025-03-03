Стоматология в больнице в Верхней Пышме закрылась на 3 месяца из-за антисанитарии

Posted 3 марта, 09:37
Published 3 марта, 09:37
Modified 3 марта, 09:39
Updated 3 марта, 09:39
В медицинском кабинете не соблюдались санитарно-эпидемические мероприятия, а также были нарушены гигиенические нормы, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.
В связи с этим стоматологию было решено закрыть на 90 суток. В течение этого срока все нарушения должны быть устранены.
Напомним, в магазинах «Светофор» в Свердловской области выявили множество различных нарушений, из-за чего некоторые продукты были сняты с продажи.