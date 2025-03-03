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Posted 3 марта, 09:37

Published 3 марта, 09:37

Modified 3 марта, 09:39

Updated 3 марта, 09:39

В Верхней Пышме закрылся стоматологический кабинет из-за нарушений

Стоматология в больнице в Верхней Пышме закрылась на 3 месяца из-за антисанитарии

3 марта 2025, 09:37
Фото: 1MI.

В Верхней Пышме закрылся стоматологический кабинет из-за нарушений

В Верхней Пышме закрылся стоматологический кабинет в районной больнице на три месяца. Во время проверки была выявлена антисанитария.

В медицинском кабинете не соблюдались санитарно-эпидемические мероприятия, а также были нарушены гигиенические нормы, рассказали в пресс-службе региональных судебных приставов.

В связи с этим стоматологию было решено закрыть на 90 суток. В течение этого срока все нарушения должны быть устранены.

Напомним, в магазинах «Светофор» в Свердловской области выявили множество различных нарушений, из-за чего некоторые продукты были сняты с продажи.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Больница#Верхняя Пышма#Закрытие#Антисанитария#Приставы#Нарушения#Стоматология#Екатеринбург
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