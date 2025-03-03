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Posted 3 марта, 11:13

Published 3 марта, 11:13

Modified 3 марта, 11:15

Updated 3 марта, 11:15

Тагильчане пожаловались на хамство и безответственность водителя автобуса

Тагильчане пожаловались на хамство и безответственность водителя автобуса

3 марта 2025, 11:13
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле вновь проблемы с работой общественного транспорта. Житель города поделился очередной историей грубости со стороны водителя, который не остановился на нескольких остановках, где ожидали пассажиры.

Жители Нижнего Тагила в очередной раз выразили недовольство работой городского общественного транспорта. Так неравнодушный тагильчанин рассказала о халатности со стороны водителя автобуса маршрута №55.

По словам местного жителя, водитель не только задержался с выходом на линию, но и, выехав на свой маршрут, повел себя крайне странно, он, словно не замечая толпу ожидающих пассажиров, проехал мимо двух остановок подряд, оставив людей стоять на морозе.

Автобус гос. номер К307МС мало того, что выехал не по расписанию, так и еще наглым образом проезжал свои остановки на которых стояли люди и ждали этот опаздывающий маршрут, — написал в одном из пабликов города неравнодушный тагильчанин.
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Когда автор жалобы осмелился задать водителю вопрос о причине подобного поведения, тот лишь огрызнулся: «У меня тут не трамвай, и я вовсе не обязан останавливаться на каждом столбе!». Среди не попавших на борт оказалась даже женщина, которая буквально бежала за автобусом, надеясь успеть сесть внутрь.

Ранее в Екатеринбурге к административной ответственности привлекли водителя автобуса № 46, который возил пассажиров по маршруту с открытой дверью в сильный мороз.

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