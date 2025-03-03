Тагильчане пожаловались на хамство и безответственность водителя автобуса

Когда автор жалобы осмелился задать водителю вопрос о причине подобного поведения, тот лишь огрызнулся: «У меня тут не трамвай, и я вовсе не обязан останавливаться на каждом столбе!». Среди не попавших на борт оказалась даже женщина, которая буквально бежала за автобусом, надеясь успеть сесть внутрь.