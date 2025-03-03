Туроператоры рассказали, когда очистят пляжи в Анапе

На пляже Кавказ специалисты поставили экспериментальное промышленное вибросито для просеивания песка. Здесь работы только начались, хотя в Анапе и Джемете почти подошли к концу. В марте–апреле очистка полностью завершится. Тогда Роспотребнадзор проверит пляжи на соответствии пляжей нормам СанПин и объявит, можно ли открыть купальный сезон.