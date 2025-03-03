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Posted 3 марта, 05:35

Published 3 марта, 05:35

Modified 5 марта, 16:13

Updated 5 марта, 16:13

Туроператоры рассказали, когда очистят пляжи в Анапе

3 марта 2025, 05:35
Рабочие вывезли с пляжей Анапы тысячи тонн загрязненного мазутом песка, насыпали защитные валы и опробовали вибросито. Очистные работы закончатся весной, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Пляжная линия занимает 50 километров, из которых 10-километров — галечные, остальные из песка. Береговая линия покрылась мазутом неоднородно, больше всего не повезло пляжам к северу от станицы Благовещенской. К 1 марта загрязнения почти не осталось, сообщает 360.ru.

Вода в Черном море визуально очистилась, в ней охотно купаются чайки. Запах нефтепродуктов, по информации АТОР, тоже исчез.

В центральной части Анапы и дальше вдоль Джемете берег покрыли рвы и валы из песка с полипропиленовой сеткой для перехвата остатков мазута. В конце апреля после сезона штормов рабочие разровняют покрытие.

На пляже Кавказ специалисты поставили экспериментальное промышленное вибросито для просеивания песка. Здесь работы только начались, хотя в Анапе и Джемете почти подошли к концу. В марте–апреле очистка полностью завершится. Тогда Роспотребнадзор проверит пляжи на соответствии пляжей нормам СанПин и объявит, можно ли открыть купальный сезон.

Несмотря на падение спроса, местные отели не планируют снижать цены. Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов сообщил, что море в Анапе и раньше не отличалось чистотой, поэтому многие туристы плавали исключительно в бассейнах.

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