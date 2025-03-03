В Академическом районе Екатеринбурга появится новый школьный комплекс

Образовательный центр будет построен в границах улиц Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Очеретина и станет частью одного из развивающихся жилых кварталов Екатеринбурга. Проект, разработанный с учетом всех требований к образовательной среде, предусматривает возведение двух идентичных пятиэтажных корпусов. Каждый из них рассчитан на одну тысячу учащихся. Между зданиями разместится современный стадион с универсальной спортивной площадкой, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной зонами, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной с уличными тренажерами.