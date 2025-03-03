В Академическом районе Екатеринбурга появится новый школьный комплекс

Posted 3 марта, 04:00
Published 3 марта, 04:00
Modified 3 марта, 04:00
Updated 3 марта, 04:00
Образовательный центр будет построен в границах улиц Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Очеретина и станет частью одного из развивающихся жилых кварталов Екатеринбурга. Проект, разработанный с учетом всех требований к образовательной среде, предусматривает возведение двух идентичных пятиэтажных корпусов. Каждый из них рассчитан на одну тысячу учащихся. Между зданиями разместится современный стадион с универсальной спортивной площадкой, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной зонами, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной с уличными тренажерами.
Площадь каждого здания составит 27 тысяч 430 метров квадратных, что сделает новый комплекс одним из крупнейших в Академическом районе. Кроме того, объект превысит по размерам недавно открытую школу №133 в квартале «Спутник-1».
Школьный комплекс будет строиться в два этапа. Сначала возведут учебное здание на тысячу мест и спортивный стадион, а затем — второе здание, также рассчитанное на тысячу учеников.
Развитие образовательной инфраструктуры — важнейший элемент комплексного освоения территории Академического района. Этапность строительства этого школьного комплекса позволит максимально эффективно интегрировать проект в район и быстрее открыть для учащихся первую часть школы, — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
В образовательном учреждении разместятся просторный холл с панорамными остеклением и амфитеатром для встреч и мероприятий, многофункциональный зрительный зал, адаптируемый под учебные занятия и школьные спектакли, открытый лекторий, большой спортивный зал. Проект также предусматривает интерактивные информационные центры с образовательными зонами для разных возрастных групп, и обеденный зал с террасой, где ученики в теплое время года смогут обедать на свежем воздухе.
Напомним, в проекте «Академический» с момента его основания было построено шесть общеобразовательных школ. В сентябре 2024 года открылась школа №133 в квартале «Спутник-1». Ранее было получение положительное решение госэкспертизы на еще одну школу в кварталах конструктивизма (16 квартал).