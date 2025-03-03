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Posted 3 марта, 04:00

Published 3 марта, 04:00

Modified 3 марта, 04:00

Updated 3 марта, 04:00

В Академическом районе Екатеринбурга появится новый школьный комплекс

В Академическом районе Екатеринбурга появится новый школьный комплекс

3 марта 2025, 04:00
Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое».
Проект нового школьного комплекса на две тысячи человек в четвертом квартале Академического района Екатеринбурга уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

Образовательный центр будет построен в границах улиц Вильгельма де Геннина — Краснолесья — Очеретина и станет частью одного из развивающихся жилых кварталов Екатеринбурга. Проект, разработанный с учетом всех требований к образовательной среде, предусматривает возведение двух идентичных пятиэтажных корпусов. Каждый из них рассчитан на одну тысячу учащихся. Между зданиями разместится современный стадион с универсальной спортивной площадкой, футбольным полем, волейбольной и баскетбольной зонами, беговой дорожкой, полосой препятствий и зоной с уличными тренажерами.

Площадь каждого здания составит 27 тысяч 430 метров квадратных, что сделает новый комплекс одним из крупнейших в Академическом районе. Кроме того, объект превысит по размерам недавно открытую школу №133 в квартале «Спутник-1».

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Школьный комплекс будет строиться в два этапа. Сначала возведут учебное здание на тысячу мест и спортивный стадион, а затем — второе здание, также рассчитанное на тысячу учеников.

Развитие образовательной инфраструктуры — важнейший элемент комплексного освоения территории Академического района. Этапность строительства этого школьного комплекса позволит максимально эффективно интегрировать проект в район и быстрее открыть для учащихся первую часть школы, — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В образовательном учреждении разместятся просторный холл с панорамными остеклением и амфитеатром для встреч и мероприятий, многофункциональный зрительный зал, адаптируемый под учебные занятия и школьные спектакли, открытый лекторий, большой спортивный зал. Проект также предусматривает интерактивные информационные центры с образовательными зонами для разных возрастных групп, и обеденный зал с террасой, где ученики в теплое время года смогут обедать на свежем воздухе.

Фото: АО СЗ «РСГ-Академическое»

Напомним, в проекте «Академический» с момента его основания было построено шесть общеобразовательных школ. В сентябре 2024 года открылась школа №133 в квартале «Спутник-1». Ранее было получение положительное решение госэкспертизы на еще одну школу в кварталах конструктивизма (16 квартал).

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