В Екатеринбурге таксист-нелегал до смерти забил коллегу

Posted 3 марта, 10:52
Published 3 марта, 10:52
Modified 3 марта, 10:54
Updated 3 марта, 10:54
По данным следствия, конфликт произошел на улице Краснофлотцев. Оба мужчины вышли из автомобилей. После этого 24х-летний мигрант напал на водителя 1962 года рождения, избил его, в том числе по голове, и уехал.
Пострадавший сам вызвал скорую помощь, однако из-за полученных травм скончался в медучреждении. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан. Кроме того, будет организована проверка миграционной службы, так как он мог находиться в России нелегально.
Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения, — сообщил начальник областной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Напомним, в Нижнем Тагиле таксист на 35 тысяч обманул пьяного пассажира, который хотел уехать в Лангепас.