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Posted 3 марта, 10:52

Published 3 марта, 10:52

Modified 3 марта, 10:54

Updated 3 марта, 10:54

В Екатеринбурге таксист-нелегал до смерти забил коллегу

В Екатеринбурге таксист-нелегал до смерти забил коллегу

3 марта 2025, 10:52
Фото: 1MI.
1 марта 2025 года в Екатеринбурге водитель такси, который незаконно находится в России, избил пожилого коллегу. Пострадавший скончался в больнице.

По данным следствия, конфликт произошел на улице Краснофлотцев. Оба мужчины вышли из автомобилей. После этого 24х-летний мигрант напал на водителя 1962 года рождения, избил его, в том числе по голове, и уехал.

Пострадавший сам вызвал скорую помощь, однако из-за полученных травм скончался в медучреждении. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан. Кроме того, будет организована проверка миграционной службы, так как он мог находиться в России нелегально.

Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения, — сообщил начальник областной пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Напомним, в Нижнем Тагиле таксист на 35 тысяч обманул пьяного пассажира, который хотел уехать в Лангепас.

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