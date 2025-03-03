В екатеринбургском лицее, где двое детей совершили суициды, сменился директор

Posted 3 марта, 11:39
Published 3 марта, 11:39
Modified 3 марта, 11:41
Updated 3 марта, 11:41
Бывший директор Светлана Куницкая лишилась поста в конце 2024 года после того, как один из учащихся свел счеты с жизнью. Кроме того, годом ранее еще один лицеист совершил самоубийство, пишут ЕАН. Сейчас экс-руководитель преподает биологию.
Также весной прошлого года старшеклассник в этом лицее выстрелил из пневматического оружия в руку пятиклассника.
Однако родители считают, что во всех этих происшествиях нет вины Светланы Куницкой. Они боятся, что новый директор может нарушить укомплектованность лицея учителями.
Напомним, что в 2024 году 13 детей покончили с собой. Число таких суицидов по сравнению с предыдущим годом возросло на 44%.