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Posted 3 марта, 11:39

Published 3 марта, 11:39

Modified 3 марта, 11:41

Updated 3 марта, 11:41

В Екатеринбурге назначен новый директор лицея №173

В екатеринбургском лицее, где двое детей совершили суициды, сменился директор

3 марта 2025, 11:39
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге назначен новый директор лицея №173

В Екатеринбурге новым директором лицея №173 стал Илья Смирнов. Ранее два школьника из этого учебного заведения покончили с собой.

Бывший директор Светлана Куницкая лишилась поста в конце 2024 года после того, как один из учащихся свел счеты с жизнью. Кроме того, годом ранее еще один лицеист совершил самоубийство, пишут ЕАН. Сейчас экс-руководитель преподает биологию.

Также весной прошлого года старшеклассник в этом лицее выстрелил из пневматического оружия в руку пятиклассника.

Однако родители считают, что во всех этих происшествиях нет вины Светланы Куницкой. Они боятся, что новый директор может нарушить укомплектованность лицея учителями.

Напомним, что в 2024 году 13 детей покончили с собой. Число таких суицидов по сравнению с предыдущим годом возросло на 44%.

Подросток в Екатеринбурге покончил с собой
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