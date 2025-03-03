В екатеринбургском лицее, где двое детей совершили суициды, сменился директор

Бывший директор Светлана Куницкая лишилась поста в конце 2024 года после того, как один из учащихся свел счеты с жизнью. Кроме того, годом ранее еще один лицеист совершил самоубийство, пишут ЕАН. Сейчас экс-руководитель преподает биологию.