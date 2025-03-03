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Posted 3 марта, 09:48

Published 3 марта, 09:48

Modified 3 марта, 10:05

Updated 3 марта, 10:05

В Нижнем Тагиле сгорел частный дом

В Нижнем Тагиле сгорел частный дом

3 марта 2025, 09:48
Фото: МЧС РОССИИ.
В Нижнем Тагиле сгорел частный дом. Все случилось по адресу улица Квартальная, дом № 5. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огонь уничтожил крышу, перекрытия и внутреннюю отделку дома. Пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекли 4 единицы техники и 14 спасателей.

Вечером 2 марта в одном из частных домов Нижнего Тагила вспыхнул пожар. По данным экстренных служб, огонь быстро распространился по зданию, охватив площадь около 150 квадратных метров. Пострадали кровля, перекрытия и вся внутренняя отделка помещения. К счастью, никто из людей не пострадал.

К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. На ликвидацию огня было направлено четыре единицы специализированной техники и четырнадцать сотрудников службы спасения. Благодаря оперативным действиям, уже буквально через 20 минут после прибытия огонь был локализован и потушен. Полностью работы по разборке сгоревших конструкций и проливки территории закончились лишь ближе к ночи.

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По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации отопительной печи. Специалисты напоминают, что несоблюдение элементарных норм безопасности может привести к трагическим последствиям, и призывают жителей соблюдать правила установки и обслуживания печей.

Причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи, — рассказали в редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Н.Тагила.

Пожар жилого дома в тот день был не единственным. Ранее в Нижнем Тагиле загорелась квартира на Ленинградском проспекте. Инцидент произошел 2 марта 2025 года. Пожарные спасли двоих детей.

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