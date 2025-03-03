В Нижнем Тагиле сгорел частный дом

Posted 3 марта, 09:48
Published 3 марта, 09:48
Modified 3 марта, 10:05
Updated 3 марта, 10:05
Вечером 2 марта в одном из частных домов Нижнего Тагила вспыхнул пожар. По данным экстренных служб, огонь быстро распространился по зданию, охватив площадь около 150 квадратных метров. Пострадали кровля, перекрытия и вся внутренняя отделка помещения. К счастью, никто из людей не пострадал.
К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. На ликвидацию огня было направлено четыре единицы специализированной техники и четырнадцать сотрудников службы спасения. Благодаря оперативным действиям, уже буквально через 20 минут после прибытия огонь был локализован и потушен. Полностью работы по разборке сгоревших конструкций и проливки территории закончились лишь ближе к ночи.
По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации отопительной печи. Специалисты напоминают, что несоблюдение элементарных норм безопасности может привести к трагическим последствиям, и призывают жителей соблюдать правила установки и обслуживания печей.
Причина — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве отопительной печи, — рассказали в редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности и профилактической работы г. Н.Тагила.
Пожар жилого дома в тот день был не единственным. Ранее в Нижнем Тагиле загорелась квартира на Ленинградском проспекте. Инцидент произошел 2 марта 2025 года. Пожарные спасли двоих детей.