В Нижнем Тагиле сгорел частный дом

Вечером 2 марта в одном из частных домов Нижнего Тагила вспыхнул пожар. По данным экстренных служб, огонь быстро распространился по зданию, охватив площадь около 150 квадратных метров. Пострадали кровля, перекрытия и вся внутренняя отделка помещения. К счастью, никто из людей не пострадал.



К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. На ликвидацию огня было направлено четыре единицы специализированной техники и четырнадцать сотрудников службы спасения. Благодаря оперативным действиям, уже буквально через 20 минут после прибытия огонь был локализован и потушен. Полностью работы по разборке сгоревших конструкций и проливки территории закончились лишь ближе к ночи.